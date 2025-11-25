Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manos suaves en invierno: cómo evitar sequedad y grietas

Sigue estos pasos para mantener tus manos protegidas e hidratadas

Y. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:22

Comenta

El invierno tiende a deshidratar varias zonas de nuestro cuerpo, y una de las más afectadas son: las manos. El frío, el viento y los cambios bruscos e impredecibles, eliminan la humedad natural de las manos, dejándolas secas y agrietadas.

Por tanto, a continuación te traemos varios pasos sencillos a seguir, para evitar ese resultado.

1. Evita agua caliente y jabones agresivos

Ambos, pueden eliminar los aceites naturales de la piel dejándola más seca y vulnerable a grietas. Por ello, es fundamental lavarse las manos con agua tibia (con el fin de no deshidratarlas), y hacer uso de jabones suaves que respeten el pH natural de nuestra piel, reduciendo cualquier tipo de irritación.

Consejo de experta: evita productos con fragancias fuertes o alcohol. Estos ingredientes aumentan la sequedad (objetivo que no anhelamos).

2. Protégete del frío

Si vives en un clima frío, te recomendamos hacer uso de guantes de lana al salir al exterior. De esta manera, tus manos estarán protegidas del clima adverso y de los efectos negativos de las temperaturas gélidas, y además, mantienen la humedad natural de la piel evitando sequedad.

Consejo de experta: es fundamental usar guantes de goma al manipular productos químicos o al lavar los platos. De lo contrario, tus manos se verán dañadas y deshidratadas.

3. Hidratación intensiva

Para proteger las manos te recomendamos que hagas uso de cremas espesas que ayuden a retener la humedad y reconstruir la barrera cutánea. Algunas opciones que te pueden ayudar son las cremas con urea, suavizan la piel seca y promueven la reparación; Cremas con glicerina, que retienen agua en la piel, prolongando su hidratación durante más tiempo; Y, por último, la vaselina que ayuda a formar una capa protectora sobre la piel evitando la pérdida de humedad.

Consejo de experta: si consideras que tu mano está muy seca y dañada, aplica una capa gruesa sobre las zonas afectadas y utiliza guantes de algodón durante la noche. Por la mañana, tu piel se verá menos irritada y más hidratada. Repite el proceso, hasta que consideres que tu mano obtenga un aspecto saludable.

