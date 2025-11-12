Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maquillaje aromático Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Guía rápida para elegir productos de maquillaje aromáticos sin riesgos

Aprende a cuidar tu piel mientras disfrutas de tu maquillaje con olores, eligiendo productos seguros y libres de ingredientes irritantes

Yasmina Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Cada día se dan nuevos lanzamientos de cosméticos, maquillajes, pero lo más sorprendente y lo más reciente son los productos que incluyen olores, ya sea de fresa, de chocolate o de coco.

Estos aromas podemos encontrarlos además de en 'glosses', en paletas de sombras, en coloretes e incluso en 'highlighter'. Pero, ¿en qué debemos fijarnos para que no dañen nuestra piel? Te lo detallamos a continuación:

1. Lista de ingredientes

En primer lugar, debes revisar si aparece la palabra 'fragancia' o 'aroma' de forma genérica, si es así esto puede incluir infinidad de compuestos químicos, que por ello no se detallan. Por tanto, evita esto y opta por productos donde se detallen ingredientes naturales como aceites esenciales. Igualmente, evita productos con alcohol, ya que este compuesto irrita la piel y más, si ésta resulta ser sensible.

2. Pruebas de seguridad

Verifica si el producto ha sido testado dermatológicamente y busca etiquetas de hipoalergénico, si consideras que tienes tendencia a alergias o una piel muy sensible. Es muy importante que lo tengas en consideración, no queremos sustos…

3. Compatibilidad con tu piel

Antes de aplicarte el producto en la cara, pruébalo en una zona pequeña para ver si tiene algún tipo de reacción, antes de echarlo directamente en todo el rostro o labios. Además, si consideras que tienes una piel sensible, ésta puede reaccionar mal a fragancias fuertes.

4. Evitar la ingesta

Puede parecer obvio, pero nunca está de más recordarlo: por muy agradable o apetecible que sea su aroma, estos productos no se pueden ingerir. Así que ignora la tentación.

5. Revisar la caducidad

Algunas fragancias y sabores pueden degradarse con el tiempo, volviéndose irritantes o cambiando el olor. De modo que, una vez abiertos respeta la fecha de caducidad y guárdalos correctamente para evitar daños.

