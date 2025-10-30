'Dermaplaning': el tratamiento viral que transforma la piel al instante

Yasmina Hernández Jueves, 30 de octubre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Seguramente hayas visto por las redes sociales a personas utilizando en el rostro una especie de cuchilla muy fina, y te habrás preguntado qué es exactamente o si realmente es seguro hacerlo. Este procedimiento, muy viral entre 'influencers', se conoce como 'dermaplaning' y aunque, a simple vista, nos parezca arriesgado os aseguramos que no lo es y que cambiará la textura de la piel.

Pero, ¿en qué consiste exactamente? Es un tratamiento facial que se realiza con una cuchilla especial, para renovar la superficie de la piel sin causar dolor ni irritación. Durante la sesión, se desliza cuidadosamente la cuchilla sobre la cara, para retirar la capa superficial de células muertas, restos de suciedad y el vello facial más fino.

Para iniciar el procedimiento, el rostro debe estar limpio y seco. El champú en seco, como se ha visto en las redes sociales, es muy útil para localizar el vello por mínimo que sea. No obstante, no es recomendable ya que no posee respaldo profesional y su función no consiste en aplicar ese producto en el rostro sino en el cabello. Tampoco se debería hacer uso de vaselina, ya que causa un aumento de bacterias. En caso de utilizar algún producto sobre el rostro, este debe ser un limpiador suave o un aceite ligero. ¿Frecuencia? Se recomienda hacer la sesión cada 4 a 6 semanas en función de tu vello.

Beneficios

En la primera sesión ya serán visibles los resultados. Al eliminar la capa de impurezas, la piel se verá más suave y luminosa. Asimismo, a diferencia de otros exfoliantes (muchos de ellos dañinos para la piel), el 'dermaplaning' es suave y seguro para la mayoría de pieles. Consejo de experta: no recomendamos hacer uso de este tratamiento a personas que contengan acné severo o la piel muy sensible, ya que la cuchilla puede empeorar la situación.

Por otro lado, gracias a este procedimiento, el maquillaje se verá más uniforme pues con la piel exfoliada la base se deslizará mejor obteniendo resultados perfectos. De modo que, teniendo en cuenta que los productos de maquillaje se absorben mejor con la piel libre de impurezas, tras el tratamiento, el rostro absorberá también de forma más óptima las cremas y sérums, potenciando sus efectos y consiguiendo resultados ideales a largo plazo.

¿Vello más grueso?

Infinidad de personas tienen cierto temor al 'dermaplaning' por pensar que el vello a posteriori crece más grueso, pero... esto resulta ser un mito. Lo que realmente sucede es que la cuchilla corta el vello en forma recta, de ahí que al crecer se sienta más áspero al tacto (ya no tienen esa punta fina).

De tal manera que, el grosor, el color y la velocidad de crecimiento no cambian, ya que eso viene determinado por el folículo.