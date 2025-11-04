Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
No olvides utilizar 'bronzer' en tu día a día Pinterest
Gipuzkoa de Moda

El 'bronzer': el paso que transforma tu maquillaje

Aprende cómo aplicar este producto correctamente y elegir el tono ideal para obtener un efecto natural y radiante

Yasmina Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Un buen maquillaje, sin duda, es la mejor forma de empezar bien el día: te hace sentir guapa y eleva tu autoestima. Pero no se trata de utilizar muchos productos, sino los adecuados. Con solo 4 puedes tener todo lo esencial y transformar tu cara en cuestión de segundos.

El bronceador es uno de nuestros indispensables, pero en muchas ocasiones se deja de lado (priorizando otros productos, cuando este debería ser un 'must' en nuestro neceser) porque no se sabe cómo aplicar o porque no conseguimos el resultado que promete. A continuación, te contamos lo que necesitas saber sobre este producto.

Función y aplicación

El bronceador es ese toque mágico que aporta calidez y vida al rostro. ¿Su objetivo? Realzar tus facciones y dar un aspecto saludable y luminoso a tu piel. Lo podemos encontrar en polvo, crema o barra, con una amplia variedad de tonos que se adapta a cada piel.

La clave: la forma de aplicarlo, basta con unos toques en mejillas, frente, nariz y mandíbula para definir tu rostro y que tu maquillaje no se vea artificial . Una forma rápida y sencilla de adquirir un aspecto saludable. Consejo de experta: si tienes un bronceador en 'stick' imagina que dibujas el número 3 a cada lado de tu rostro, desde la frente hasta la barbilla. Así sabrás exactamente dónde aplicar el bronceador para definir tus facciones.

El tono correcto

Lograr un acabado natural no solo depende de cómo aplicas el bronzer, sino también de elegir el tono adecuado para tu piel. ¡Atención! Si tu piel tiene un subtono cálido lo ideal será que optes por bronceadores dorados o con toques anaranjados. Si posees un tono frío hazte con aquellos tonos neutros o ligeramente rosados.

Por último, para aquellas con tonos neutros, los tonos que mejor se adaptarán a este tipo de piel serán los beiges o los dorados suaves. Consejo de experta: antes de comprarte el bronceador pruébalo en la línea de la mandíbula. Si se funde con tu piel sin dejar marcas...¡ese es el tono que te estaba esperando!

¿Te animas a incorporar en tu rutina el bronceador? Con el tono adecuado y una aplicación ligera conseguirás realzar tu belleza natural sin esfuerzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  7. 7 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'bronzer': el paso que transforma tu maquillaje

El &#039;bronzer&#039;: el paso que transforma tu maquillaje