El 'bronzer': el paso que transforma tu maquillaje

Un buen maquillaje, sin duda, es la mejor forma de empezar bien el día: te hace sentir guapa y eleva tu autoestima. Pero no se trata de utilizar muchos productos, sino los adecuados. Con solo 4 puedes tener todo lo esencial y transformar tu cara en cuestión de segundos.

El bronceador es uno de nuestros indispensables, pero en muchas ocasiones se deja de lado (priorizando otros productos, cuando este debería ser un 'must' en nuestro neceser) porque no se sabe cómo aplicar o porque no conseguimos el resultado que promete. A continuación, te contamos lo que necesitas saber sobre este producto.

Función y aplicación

El bronceador es ese toque mágico que aporta calidez y vida al rostro. ¿Su objetivo? Realzar tus facciones y dar un aspecto saludable y luminoso a tu piel. Lo podemos encontrar en polvo, crema o barra, con una amplia variedad de tonos que se adapta a cada piel.

La clave: la forma de aplicarlo, basta con unos toques en mejillas, frente, nariz y mandíbula para definir tu rostro y que tu maquillaje no se vea artificial . Una forma rápida y sencilla de adquirir un aspecto saludable. Consejo de experta: si tienes un bronceador en 'stick' imagina que dibujas el número 3 a cada lado de tu rostro, desde la frente hasta la barbilla. Así sabrás exactamente dónde aplicar el bronceador para definir tus facciones.

El tono correcto

Lograr un acabado natural no solo depende de cómo aplicas el bronzer, sino también de elegir el tono adecuado para tu piel. ¡Atención! Si tu piel tiene un subtono cálido lo ideal será que optes por bronceadores dorados o con toques anaranjados. Si posees un tono frío hazte con aquellos tonos neutros o ligeramente rosados.

Por último, para aquellas con tonos neutros, los tonos que mejor se adaptarán a este tipo de piel serán los beiges o los dorados suaves. Consejo de experta: antes de comprarte el bronceador pruébalo en la línea de la mandíbula. Si se funde con tu piel sin dejar marcas...¡ese es el tono que te estaba esperando!

¿Te animas a incorporar en tu rutina el bronceador? Con el tono adecuado y una aplicación ligera conseguirás realzar tu belleza natural sin esfuerzo.