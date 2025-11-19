Afeitado perfecto: los errores más comunes y cómo corregirlos

Yasmina Hernández Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

Afeitarse es una de las formas más sencillas y cómodas para eliminar el vello rápidamente y sin dolor. No obstante, conseguir una piel lisa, suave y sin irritaciones requiere algo más que pasar la rasuradora.

Para ayudarte a mejorar tu rutina y disfrutar de una piel saludable y bien cuidada, te presentamos los 4 fallos más comunes en el afeitado y cómo corregirlos para obtener resultados impecables.

1. No preparar la piel correctamente

Para lograr un afeitado suave y sin irritaciones, la preparación es un paso esencial. Rasurarse sobre la piel seca o sin exfoliar puede ser causante de vellos encarnados e irritación. Por tanto, mejor realizar este paso con jabón o espuma de afeitar, para reducir la fricción y proteger la piel, pero previamente, con la piel exfoliada en profundidad, para eliminar las células muertas.

2. Usar maquinilla: antigua o de baja calidad

Una rasuradora gastada puede causar irritación, consigue un afeitado poco preciso y aumenta el riesgo de: enrojecimiento y foliculitis. De modo que, ¿mejor hacernos con una mejor, no? Optar por una maquinilla de calidad mejora el deslizamiento y protege las zonas sensibles. Consejo de experta: cuando la banda lubricante se desgaste, ¡es hora de cambiar de cuchilla!

3. Rasurarse en dirección opuesta

Comienza siempre a favor del crecimiento del vello. Una vez realizada esta pasada, inicia una segunda cambiando de dirección a contrapelo. Asimismo, evita presionar para reducir: la irritación, enrojecimiento y los vellos encarnados.

4. Pasar por alto el cuidado posterior al afeitado

Una vez realizados todos estos pasos enjuaga con agua fría para cerrar los poros. ¡Pero no se queda todo ahí! No olvides hidratar la piel con un aceite suave o una crema densa, para hidratarla en profundidad. Consejo de experta: obvia los productos que contengan alcohol o fragancias fuertes (pueden irritar la piel), y haz uso de ropa holgada para que la piel recién afeitada respire.

¿Te animas a incorporar estos pasos en tu rutina?