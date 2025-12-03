Aceite de coco: usos, beneficios y precauciones, para pelo y piel

Y. H. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

El aceite de coco es un hidratante natural que nutre en profundidad tanto el cabello como la piel. ¿Cómo? Aportando suavidad, brillo y protección, gracias a sus ácidos grasos. Eso sí, su uso debe ser moderado adaptado al tipo de piel o pelo, para evitar exceso de grasa o posibles obstrucciones de poros. Te detallamos todo lo que necesitas saber, a continuación.

Para el cabello

El aceite de coco ayuda a hidratar el pelo y protege la fibra capilar reduciendo así la rotura y las puntas abiertas. Asimismo reduce el 'frizz', aporta brillo y combate la caspa leve. Obteniendo como resultado una melena impecable.

Pero, ¿cómo se debe usar? Muy sencillo, te damos 3 opciones. Utilizarlo como mascarilla prelavado, es decir, aplicándola de medio a puntas y dejar que actúe durante 20 minutos, y una vez finalizado el tiempo, lavar el pelo. Otra opción es emplearlo a modo de sérum 'anti frizz' aplicando una gota en las puntas. Por último, puedes hacer uso del aceite de coco como tratamiento nocturno. Aplica una capa fina en tu cabello, cúbrelo con un gorro de seda y deja que actué durante toda la noche.

Consejo de experta: estas opciones no son viables para aquellas personas que tengan el pelo excesivamente graso o tengan el cabello muy fino. Tampoco debe hacerse un uso excesivo de dicho aceite, puesto que se obtendrán resultados contrarios.

Para la piel

Es ideal para reparar la barrera cutánea gracias a la hidratación que proporciona, es muy útil para manos, codos, rodillas y pies agrietados. Y, además sirve como desmaquillante, ¡lo tiene todo!

¿Cómo lo utilizamos? Se recomienda aplicar unas gotitas (sin pasarse) después de la ducha sobre la piel ligeramente húmeda. Verás que tu piel se verá más hidratada y luminosa. Y si deseas emplearlo a modo de desmaquillante, es sencillo. Aplica un par de gotas en tus manos, y masaje tu rostro con mimo, una vez que veas que tu maquillaje se ha derretido, retirarlo con agua y jabón.

Consejo de experta: en el rostro puede ser comedogénico (que puede causar obstrucción de poros), y por tanto, no se recomienda para pieles grasas o con tendencia acneica.