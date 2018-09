Zumarraga da ejemplo al tener el 65% de sus edificios antiguos la ITE pasada Obras de rehabilitación en la fachada de un edificio de viviendas. / MIKEL FRAILE En Gipuzkoa, apenas el 27% de inmuebles con más de 50 años se ha sometido a inspección, un porcentaje que en Donostia se queda en uno de cada cuatro AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 12 septiembre 2018, 06:30

Dejadez. Ese es el motivo fundamental al que el Gobierno Vasco achaca el escaso cumplimiento de la obligación de que los inmuebles con más de 50 años de antigüedad se sometan a un chequeo técnico que garantice su buen estado de conservación. En Gipuzkoa, Zumarraga es el municipio que mejor ejemplo está dando al resto del territorio, ya que el 65% de los vecinos de las comunidades de propietarios de edificios que han superado el medio siglo desde su construcción ya han pasado la Inspección Técnica de Edificios obligatoria. Son, junto a Andoain con el 60% de inspecciones superadas, Zumaia, Lazkao y media docena de municipios más, los más cumplidores con una obligación que en el conjunto de Gipuzkoa apenas acatan el 27,7% de los inmuebles. Una rémora que el Gobierno Vasco confía en invertir mediante el reciente decreto que acaba de aprobar para actualizar, agilizar y, sobre todo, concienciar a los propietarios de que esta exigencia no «es gratuita ni caprichosa» sino que busca «salvaguardar la seguridad» de los residentes y de quienes transitan por la calle junto a cualquiera de estos edificios.

El camino para lograr que se cumpla la exigencia aún es largo y depende, en buena medida, de cada ayuntamiento, ya que son estas instituciones las que tienen la potestad de gestionar las inspecciones y, si así lo deciden, imponer sanciones para quienes incumplan la normativa. De momento, no hay ayuntamiento guipuzcoano que haya optado por esa vía. Pero el bajo porcentaje de cumplimiento en el territorio y en toda Euskadi, invita a no descartar a futuro la opción. En San Sebastián, por ejemplo, apenas una de cada cuatro comunidades de vecinos con obligación de pasar la revisión lo ha solicitado. En concreto, según los datos que maneja el Departamento vasco de Vivienda, de los 4.334 inmuebles que deberían pasar este año la ITE apenas lo han hecho 1.102, es decir el 25%. En Irun, la segunda ciudad del territorio, el porcentaje no es mucho más alto, un 32%; y en Eibar, solamente uno de los 800 inmuebles antiguos concernidos por la normativa ha registrado la inspección en la base del Gobierno Vasco Euskoregite, a la que los ayuntamientos tienen el deber de informar de las ITE pasadas, aunque no siempre lo hagan.

El decreto aprobado la semana pasada pretende agilizar y facilitar ese trámite, e impulsar la colaboración entre ambas instituciones, en línea con el acuerdo suscrito entre el departamento de Iñaki Arriola y Eudel el pasado julio para animar a los propietarios a pasar la revisión y urgir a los ayuntamientos a vigilar con más celo el cumplimiento de la normativa.

El nuevo decreto deja en manos de los municipios las posibles sanciones por incumplir la normativa

Los ayuntamientos son los que gestionan las ITE y deben comunicar su registro al Gobierno Vasco

En Gipuzkoa apenas una decena de municipios supera el 50% de ITE registradas. El resto se mueve entre ese llamativo 0,1% de Eibar -debido a que el consistorio no ha trasladado los datos reales al Gobierno Vasco- al 48% de Hondarribia. En total, apenas 6.040 inmuebles de los 21.750 que han superado los 50 años en todo el territorio se han sometido a la inspección técnica correspondiente. Es decir, el 27,7%. El dato global vasco apenas es un punto superior, 29%, resultado de la media con Bizkaia que tiene el 31% de ITE pasadas y Álava, con un 24%.

El departamento, que ha lanzado en los últimos meses campañas informativas al respecto, recuerda que «controlar el estado de la vivienda frena su deterioro, advierte temprano de los problemas» para evitar males y gastos mayores y «protege a los residentes». Además, el Ejecutivo recalca que para obtener cualquier ayuda pública para la rehabilitación de los edificios, es preciso contar con el documento que acredita que se ha registrado la obligatoria inspección técnica, cuya renovada normativa clarifica a lo largo de 24 artículos los requisitos, procedimientos, trámites o plazos.

Fachada de casa unifamiliar

Uno de los cambios se refiere a las 31.500 viviendas unifamiliares con más de medio siglo de antigüedad existentes en Euskadi, que hasta ahora debían pasar la inspección obligatoriamente. El decreto relaja esa exigencia y la limita a los inmuebles que tengan «una fachada o más» hacia la vía pública. En el resto de casos, será cada ayuntamiento el que determine la obligación o no de superar la ITE.

Además, se clarifica la normativa que afecta a los caseríos, 5.100, que no deben atender a esta regulación si tienen otros usos además del residencial que están ya controlados como actividad industrial.