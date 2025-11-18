Zer gerta ere
Asteartea, 18 azaroa 2025, 13:50
Gaur egun, jainkoak liburuetan eta pelikuletan agertzen dira, superheroiekin batera. Blockbuster delako frankizietatik gertuago, zeru goienetik baino. Homeroren lan ezagunetan, gizakiek eta jainkoek elkarri eragiten zioten, nahiz eta azkenean Zeusen borondatea nagusi izan. Oro har, irekiagoak izan ohi dira jainko askoko gizarteak, eta itxiagoak jainko bakarrekoak. Gizarte politeistak emanagoak dira elkarrizketara eta erpinak bilatzera, eta gizarte monoteistak, berriz, egia bakarra adoratzera eta fedegabeak desterratzera. Duela gutxi arte (eta oraindik ere batzuetan, tantaka), ez zen harritzekoa jende adindunaren artean «Jainkoak hala nahi badu» entzutea. «Bihar arte», «Jainkoak hala nahi badu». Ez da formula erlijioso hutsa, hori baino gehiago ere bada. Esan nahi du ez dugula erabateko segurtasunik, mundua hankaz gora jarriko duen zerbait etor daitekeela une batetik bestera, heriotzez, istripuz edo fenomeno meteorologikoz mozorrotuta. DANA jasan zutenek horrelako zerbait pentsatuko zuten.
Segurtasun ia erabatekora ohitu gara teknologiari esker, baina, oraindik ere, gure eskuetatik ihes egiten duten hainbat eta hainbat gertaera daude. «Jainkoak hala nahi badu» esaten zutenean, horixe adierazi nahi zuten adindunek, bizitza iheskorra dela, ez dela komeni hori ahaztea. Horrek ez du esan nahi beldurrez bizi behar dugunik, ezta berezko gure hauskortasun hori erabat ahaztu behar dugunik ere, zer gerta ere.