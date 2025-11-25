Zarautz homenajeará el sábado a Yoanna, la última fallecida por violencia de género en Gipuzkoa Las instituciones guipuzcoanas se suman este 25-N a los actos y declaraciones de repulsa ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres

El Ayuntamiento de Zarautz homenajeará el próximo sábado a Yoanna Acedo, vecina de este municipio y la última víctima de violencia de género en Gipuzkoa. Así lo ha dado a conocer el consistorio zarauztarra este 25 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El acto en su recuerdo tendrá lugar a las 13.00 horas en la plaza Lege Zaharren.

La violencia de género se ha cobrado la vida de 17 mujeres en el territorio en 20 años. El último nombre de esta lista negra es el de Yoanna Acedo, de 53 años, que fue asesinada por su expareja sentimental el pasado 15 de octubre. Su cuerpo fue hallado en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz. El aviso lo dio el hombre que posteriormente fue detenido como presunto autor del homicidio y que actualmente se encuentra en prisión.

Este 25-N se han sucedido los actos y concentraciones en repulsa por la violencia machista. Además, desde las diferentes instituciones han hecho llamamientos a la igualdad y han rechazado cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En este sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado que va a reforzar su respuesta frente a la violencia contra las mujeres y ha incorporado por primera vez la violencia digital en el protocolo foral. La diputada general, Eider Mendoza, ha reivindicado la «reparación integral» de las mujeres víctimas y ha llamado a la comunidad a «construir un territorio libre de machismo». Además, Mendoza junto a la directora del Órgano Foral para la Igualdad, Nerea Isasi, ha dado a conocer la declaración institucional con motivo de este 25-N.

«Cuando una mujer sufre violencia, el daño es individual, pero también social. Afecta a su entorno, a sus relaciones, a la confianza que sostiene nuestra vida en común. Por eso, la reparación debe ser integral: emocional, social y comunitaria. Debe reconstruir dignidades, vínculos y seguridad», ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que «para ello, la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía es esencial», han reivindicado.

Desde los diferentes ayuntamientos también han mostrado su repulsa a la violencia machista. En Donostia, el alcalde Jon Insausti, ha dado el dato de que este año «523 ha sido las personas atendidas por los diferentes servicios de este Ayuntamiento, 523 personas que tienen una historia, que tienen cara, ojos, también tienen corazón y que han sufrido mucho». Además, la Junta de portavoces del consistorio donostiarra ha aprobado una declaración institucional en la que se recuerda que «la violencia machista genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad« de los agresores. A las 19.00 horas partirá desde el Boulevard la Manifestación de Coordinadora Feminista.

El consistorio de Zarautz también ha aprobado un texto en el que destaca que «la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia».

En Irun, este mediodía se ha llevado a cabo una concentración convocada por la comisión de Igualdad del consistorio para reivindicar una sociedad sin violencia machista.

