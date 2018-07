«El Tai Chi nos ayuda a controlar nuestro cuerpo y mente, es muy beneficioso»

Yuan Li Min es un maestro de Tai Chi mundialmente conocido que siendo muy joven viajó a las montañas de Wudang (China) para practicar artes marciales. Actualmente es director en Wudang Sanfeng Kun Fu School, una de las escuelas más conocidas de este arte marcial. Desde mañana y hasta el sábado estará ofreciendo un curso intensivo de Tai Chi en San Sebastián, en el parque Cristina Enea, organizado por Tabakalera. Quedan inscripciones libres.

- Maestro, por favor, preséntese.

- Vengo de China, del monte de Wudang. El taoísmo se originó en mi país. He sido aprendiz de la técnica Wudang y ahora ya soy maestro.

- ¿Qué relación tiene esa montaña con el Tai Chi? ¿Y el Tai Chi con el taoísmo?

- El Tai Chi es un arte marcial que se basa en los principios y conceptos del taoísmo, y es originario de Wudang. El Tai Chi y el taoísmo tienen una gran conexión. Este arte marcial es un estilo dentro del kung- fu. El taoísmo se basa en la observación y en las leyes que rigen la naturaleza. Para que todo funcione, el kung-fu y el taoísmo se tienen que complementar, uno no funciona sin el otro. Es como el ying y el yang, el yang representa a la fuerza y el ying a la debilidad. Se complementan.

- Desde mañana estará dando clases de Tai Chi en el parque Cristina Enea. ¿En qué consistirán?

- Hablaremos del Tai Chi, que es la teoría del arte marcial y también lo haremos del Tai Chi Chuan, la práctica de este estilo.

- ¿Hablará sobre el ying y el yang? ¿Exactamente qué son?

- En el símbolo del Tai Chi, el ying y el yang muestran lo anverso y lo inverso, lo negro y lo blanco, la fuerza y la debilidad.

- Es usted un maestro de Tai Chi mundialmente conocido. ¿Desde cuándo lleva practicándolo y en qué sitios ha dado clase?

- En China hay muchos lugares y espacios para aprender el taoísmo. El taoísmo de Wudang es especial. Yo he practicado el kung-fu de Wudang desde pequeño y desde entonces aprendí la teoría del taoísmo y del kung-fu.

- Es también director de la escuela Wudang Sanfeng Kung Fu School, habléme de ella.

- La escuela Wudang Sanfeng Kung Fu está debajo de la montaña de Wudang y es la única escuela que lleva el nombre de Zhang Sanfeng, el fundador del Tai Chi Chuan.

- ¿Está viviendo en San Sebastián o solo está de paso para el curso?

- Estoy de paso para el curso, pero ya es la tercera vez que vengo a San Sebastián.

- ¿Va a realizar el curso en algún sitio más?

- Aquí realizaré un curso de dos días, y después me voy a Francia.

«El lugar en el que se practica es importante, ya que los beneficios se multiplican»

-¿Por qué decidió venir a dar clases a San Sebastián?

- Llevo ocho años viniendo a España y cada vez que vengo aquí doy algún curso.

- Es probable que muchos de sus alumnos no hablen chino, ¿ve eso como un impedimento para las clases?

- No, el idioma no es un problema de cambio cultural, si alguien quiere aprender no es ningún impedimento.

- El curso va a realizarlo en el parque Cristina Enea, quizás para encontrar un ambiente adecuado y relajado. ¿Influye el lugar en el que se practique el Tai Chi o no?

- Sí, influye y mucho, elegir el lugar donde se van a realizar las clases de Tai Chi es muy importante. En China, por ejemplo, hay muchas montañas preciosas pero solo en las montañas de Wudang se practica el Tai Chi. Hay lugares cómo esta montaña que cumplen unas reglas específicas y que hacen que los beneficios obtenidos a través del Tai Chi se multipliquen. Cuando alguien está practicando el Tai Chi encontrar un ambiente bueno y tranquilo es fundamental.

- ¿Qué beneficios obtiene una persona que practique este arte marcial?

- El Tai Chi es bueno para todo el mundo, te ayuda a controlar tu cuerpo y tu mente y que no sean ellos los que te controlen a ti, trae buena energía a todos.

- ¿A quién está dirigido el curso?

- Este curso está dirigido a toda la ciudadanía, tanto para principiantes como para aquellos que quieran seguir con él.

- ¿El Tai Chi es un deporte o un arte marcial?

- Primero hay que tener en cuenta que el Tai Chi es una filosofía y después, una connotación de ejercicios físicos, que se realizan a través de tu forma de ver y entender tu cuerpo. Si practicas el Tai Chi solo para ti es eso, una connotación de ejercicios físicos, en cambio si realizas una interacción entre el ying y el yang, si los combinas puede llegar a ser un arte marcial.

«El tai chi es primero una filosofía y después, una connotación de ejercicios físicos»

- ¿Existen diferentes estilos de Tai Chi?

- Hay muchos estilos de Tai Chi, pero los más importantes son cinco. Todos estos estilos tienen un aspecto en común: su núcleo, su base es el Taoísmo. Si no se tiene la base del Taoísmo no se puede poner en practica nada del Tai Chi. El Tai Chi es un común de tu espíritu, tus movimientos y tu cuerpo. En el símbolo del Tai Chi se muestra el común de estos elementos.

- ¿Qué consejo daría a los principiantes?

- Lo que les diría es que se lo tomen todo con calma. Comprender el Tai Chi es complicado, por eso les diría que no quieran aprender muchos movimientos desde el principio sino empezar por lo básico.