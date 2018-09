Xiskya Valladares: «Los abusos sexuales en la Iglesia tienen que ir a juicio penal, no solo eclesial» Xiskya Valladares hablará esta tarde de la situación de Nicaragua en una conferencia en San Sebastián. Monja nicaragüense Conocida como la 'monja tuitera' nicaragüense, ofrece esta tarde a las 17.00 horas en la iglesia de San Ignacio de Gros una charla sobre la situación de su país JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 septiembre 2018, 08:52

Nicaragüense, 49 años, periodista, filóloga, fotógrafa aficionada y monja. Este es el perfil de la religiosa Xiskya Valladares, cuya actividad en internet y en las redes sociales le han valido el sobrenombre de «la monja tuitera» entre algunos de sus seguidores. Habla de internet, del caos en su país y de los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Esta tarde ofrece una charla, a las 17.00 horas en la iglesia de San Ignacio de Gros, en el marco de unas jornadas dedicadas a Nicaragua.

- Tiene más de 50.000 seguidores en Twitter. ¿Se esperaba este éxito cuando abrió su perfil?

- Para nada, me pilló por sorpresa. Nunca pensé que esto fuera a llegar hasta donde ha llegado; al contrario, empecé sin ningún afán de destacar. Comencé en 2010 por simple curiosidad y con el tiempo la cuenta fue creciendo. También estoy en otras redes sociales pero Twitter es la que más me gusta, ya que es una red abierta. Terminas creando una comunidad de personas muy dispares y que no tienen por qué pensar como tú. Te da la posibilidad de abrirte con diferentes tipos de personas incluso sin tener nada en común con ellas. Eso es lo que realmente me gusta.

- ¿Cuál ha sido la clave de esta popularidad?

- Durante todos estos años me he dado cuenta de que el éxito se debe al hecho de que soy religiosa. Es así como he conseguido conquistar a mi público. La gente tiene la necesidad de contactar con la Iglesia de una manera más fácil y moderna. No es lo mismo tener que ir a la parroquia para hablar con el cura que coger tu teléfono móvil y poder charlar en cualquier momento y disipar dudas.

- ¿Echa de menos un cambio de mentalidad en la Iglesia sobre internet?

- Sí, aunque he de reconocer que en vuestro caso Munilla es uno de los obispos más conscientes de la necesidad de estar presente en las redes sociales, eso es algo muy bueno. Por lo general, la mayoría se están abriendo, pero lo hacen con cierto temor por lo que pueda venir, ya que te expones a un público que puede opinar lo que quiera y cuando quiera. Poco a poco se van haciendo un sitio. La Iglesia debería saber aprovechar más las redes sociales.

- Cuando se debate sobre religión se calientan los ánimos. ¿Ha vivido situaciones conflictivas?

- Muchas. Siempre hay 'haters'. Entiendo que haya gente que piense diferente y que estén en desacuerdo con muchas cosas, pero hay límites que no hay que sobrepasar. He tenido que bloquear a más de una persona por eso mismo, por faltas de respeto y amenazas, y eso no se puede consentir.

- ¿Cómo es su día a día?

- Doy clases en una Universidad y además soy jefa de un gabinete de comunicación, por lo que estoy en contacto pleno con la juventud. Vivo con los pies en la tierra pero con el corazón en el cielo. En definitiva, llevo la vida de cualquier persona que trabaja pero sin que me limite mis espacios de meditación e interioridad.

- ¿Hay más 'monjas tuiteras' como usted?

- En 2012 no había religiosas con cuenta en Twitter. Pero ahora hay muchas más. Me parece bien porque creo que el futuro está en internet, en la interactividad, en la inmediatez.

- ¿Cómo definiría a los jóvenes de hoy en día?

- Son muy pragmáticos y prácticos. Les gusta la inmediatez y conseguir resultados rápidos. Y así son las redes sociales, por eso están tan apegados a ellas. Aunque su modo de usarlas es opuesto al mío. Normalmente las utilizan para compartir su día a día y estar al día de las últimas noticias pero no las usan para una buena causa.

- Seguro que habrá tenido debates sobre los abusos sexuales ocurridos dentro de la Iglesia. ¿Qué ha opinado?

- Han sido uno de los mayores daños de la Iglesia. Son totalmente condenables. Creo que se tienen que llevar a juicio penal y no solo condenarlos desde un punto de vista eclesial. Suelen recluirlos en monasterios pero no es suficiente, hay que dar un paso más e ir más allá.

- ¿Cómo está ahora la situación en Nicaragua?

- Es un caos total. Sigue habiendo muertos pero aún así la gente no se rinde y sigue manifestándose. Se están usando armas militares contra todo el mundo. No existe la normalidad y es todo caótico, solamente se impone la fuerza. Lo peor es que no hay manera de acudir a la policía para que te protejan de alguna manera, porque mandan los que mandan. Es triste ver todo lo que está sucediendo en el país, es una situación incontrolable.