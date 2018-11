Vivienda prepara medidas fiscales para premiar a quienes no se excedan en el precio del alquiler Un experto inmobiliario coloca un cartel de alquiler en un piso de San Sebastián. / Michelena El Gobierno Vasco presentará antes de fin de año a las Haciendas una tabla gradual de rentas y de deducciones. El departamento de Arriola descarta fijar precios de referencia por «carecer de percha jurídica», pero trabaja en un cuadro de incentivos fiscales a partir de rentas medias según las zonas AMAIA CHICO Domingo, 4 noviembre 2018, 08:08

¿Qué debe primar: el derecho a acceder a una vivienda digna o el de hacer con 'mi' casa lo que quiera? ¿Cómo preservar el equilibrio entre la propiedad privada y la función social que la ley otorga a la vivienda? ¿Quién, cómo y hasta dónde se debe intervenir para garantizar un techo digno a toda la población? No hay una respuesta clara, unánime ni sencilla. Pero sí una creencia compartida por las instituciones públicas de que la vivienda no es un bien más, con el que comerciar por pura ley de oferta y demanda. Sino que la realidad, con escasez de alquileres y precios, por ejemplo en Gipuzkoa, desorbitados, exige medidas que eviten la expulsión del mercado de buena parte de la ciudadanía que no debería tener problemas para acceder a él. Con ese horizonte, aunque con las manos más atadas de lo que le gustaría, se empieza a mover el Gobierno Vasco, que ya avanzó su intención de «intervenir» de algún modo para evitar el estallido de nuevas burbujas, ahora en torno al alquiler.

«Estamos mirando el tema de la fiscalidad», avanza el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui. Su departamento está analizando «cómo incidiría» en el mercado, en los precios y en la recaudación la aplicación de desgravaciones fiscales o incentivos a la rehabilitación, y a propietarios que alquilen sus viviendas «en función del volumen de la renta». «A renta contenida, mayor desgravación», indica.

Esa es la idea que subyace en una propuesta que aún no tiene «números presentables», pero va cogiendo forma con la intención de formalizarse antes de que finalice el año. Según fuentes consultadas, la medida se basa en configurar una «tabla gradual» de deducciones en función de unos precios medios, con topes mínimos y máximos, del alquiler. Es decir, que un propietario que establezca por ejemplo (no son números reales) una renta inferior a 500 euros podría obtener más beneficios fiscales que uno que alquile por 1.300.

El tamaño

«Pero el precio tendrá que depender del tamaño del piso, de su estado o del lugar donde se encuentre, ¿no?». La respuesta a esta pregunta lógica que surge nada más escuchar la medida es afirmativa, pero no estrictamente vinculada con la fórmula que el Gobierno Vasco analiza para intervenir en el mercado y frenar los precios de los alquileres. El Departamento de Vivienda no entra en tanta disección. El plan que está elaborando se basa en un alquiler medio que se está calculando a partir de los datos reales que constan en el registro vasco de alquileres Bizilagun, donde los propietarios están obligados a inscribir los contratos de arrendamiento y a depositar las fianzas. A partir de ahí, está configurando una tabla gradual que vincula diferentes rentas con distintos porcentajes de deducción. Con una especificidad: se distinguirán las áreas metropolitanas de las zonas con menos demanda.

El equipo de Arriola está calculando los precios medios a partir del registro público Bizilagun

Ese es el esquema, que fuentes consultadas avanzan, sobre una propuesta que llegará, completa, a las tres Haciendas vascas y a la mesa del Órgano de Coordinación Tributaria antes de que finalice el año. En el departamento correspondiente de la Diputación de Gipuzkoa, de momento, no tienen conocimiento de la iniciativa de Vivienda, y se limitan a recordar los incentivos fiscales que ya existen para los inquilinos, ampliados además el pasado ejercicio. Concretamente, se incrementó del 25 al 30% la deducción en el IRPF hasta los 2.400 euros para contribuyentes menores de 30 años por alquiler de vivienda habitual.

La nueva vertiente fiscal que ahora se plantea se dirige a los propietarios. Es la iniciativa que el Ejecutivo vasco cree más factible para contener los precios, aunque el encaje para que sea lo «más justa» posible es complejo. «La medida es estándar para todos a partir de un precio medio» en las diferentes zonas, inciden las mismas fuentes, que rechazan entrar a un análisis más detallado para fijar precios de referencia máximos por municipios, barrios o tamaños y estado de conservación de vivienda. El departamento vasco cree que no tiene «percha jurídica» para eso, para establecer precios de referencia máximos. Aunque algunas voces del sector inmobiliario dudan de su efectividad, recuerdan que establecer límites de precios puede generar picaresca para sortearlos con pagos en 'b' y cuestionan si los «incentivos» que promociona la Administración realmente no son «sanciones» para los propietarios que no quieran, legítimamente, avenirse a esos precios.

La propuesta deberá ser validada por las Haciendas en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria

Contratos más amplios

La propuesta del Gobierno Vasco se enmarca en uno de los «compromisos» adquiridos por el consejero Iñaki Arriola para intentar revertir la tendencia alcista de los precios del alquiler, que en Gipuzkoa superan ya los 1.000 euros de media. Pero además, el departamento confía en que se acompañe por otras medidas que no dependen directamente de él, pero que también están sobre la mesa. El equipo de Arriola espera, por ejemplo, que el Congreso tramite cuanto antes la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos anunciada por el ministro de Fomento para ampliar, entre otras cuestiones, de tres a cinco años los contratos. «Esa medida contribuirá a estabilizar precios y a salvaguardar el interés de los inquilinos a la hora de renovar contratos», afirma Jáuregui.

El Ejecutivo central ha anunciado igualmente un plan para frenar la burbuja del alquiler, y también ha puesto sobre la mesa «incentivos fiscales» aplicables al IRPF, al IBI o ayudas a la rehabilitación para quienes no superen unos precios máximos, entre otros. El plan, que alude también al parque inmobiliario que tiene el Sareb -«el banco malo»-, busca cubrir la demanda que existe y hacerlo a precios razonables. Aunque está por ver cuál será esa fórmula para determinar, en cada ciudad o comunidad, qué se entiende por precio razonable.

A la Diputación de Gipuzkoa, que ahora aplica deducciones a inquilinos, aún no le consta la medida

El objetivo compartido es ampliar la oferta de alquiler, que «está muy estrangulada», y movilizar vivienda vacía. Tanto en el mercado libre, con rentas ajustadas y propietarios que no caigan en la tentación de inflar precios; como en el protegido, donde el Gobierno Vasco anima a 'ceder' pisos al programa Bizigune, a cambio de «confianza y seguridad» en la gestión del inmueble y en el cobro mensual.

Alquiler turístico

El Ejecutivo vasco asume las dificultades del alquiler residencial cuando además hay un alquiler turístico en auge, y su escaso margen de intervención. Pero el viceconsejero remarca que nadie le va a convencer de que las medidas públicas para contener precios son contraproducentes. «Hay cosas poco discutibles, y esa es una interpretación de unos señores que tienen un paquete de cientos de miles de viviendas, y que se sientan en una mesa para ver cómo sacan el mayor rédito a las inversiones de fondos americanos o vete a saber de dónde. Y a los que quien está dentro viviendo les importa un rábano», se revuelve. «Si le pueden doblar la renta al inquilino cada tres años porque hay demanda lo harán, pero los poderes públicos estamos para otra cosa», concluye.

El Gobierno central impulsa la reforma de la ley para ampliar de 3 a 5 años los contratos de arrendamiento

Y en ese sentido, Euskadi ha empezado a moverse, con el aval incluido del Tribunal Constitucional, para premiar a quienes 'colaboren' para que el mercado de vivienda no se dispare más y advertir de las consecuencias de no hacerlo.

Porque ese es el mensaje que se traslada también con el canon que gravará a los propietarios de pisos cerrados sin motivo durante más de dos años. Una penalización, de 10 euros por metro cuadrado ampliable hasta 30, que no se eludirá -acaba de advertir también el equipo de Iñaki Arriola- si el inmueble está a la venta o en alquiler a un precio «desmesurado» y no ajustado «a una valoración realista». Pero... ¿quién y cómo se determinará ese concepto?