Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de Tolosa, con el barrio de San Esteban en primer término Royo

Vivienda inicia el proceso para que Tolosa y Lezo sean declaradas zonas tensionadas

Ambas localidades se sumarán el próximo año a Donostia, Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Irun, Astigarraga y Usurbil como municipios con límites al alquiler

L. Ochoa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

El Gobierno Vasco ha aceptado el plan de acción en materia de vivienda de Tolosa y Lezo y en consecuencia da inicio al procedimiento administrativo ... para declarar ambos municipios zonas tensionadas. Así ha quedado confirmado este miércoles con una resolución del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) que supone el pistoletazo de salida a un proceso por el que será primero el Gobierno Vasco el que avale la conveniencia de que la localidad reciba esa consideración durante tres años para que, posteriormente, sea el Ministerio de Vivienda el que la confirme. De ese modo, ambos municipios estrenarán el próximo año las limitaciones de precios al alquiler y las protecciones adicionales para los inquilinos que la ley establece para las zonas tensionadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  9. 9 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivienda inicia el proceso para que Tolosa y Lezo sean declaradas zonas tensionadas

Vivienda inicia el proceso para que Tolosa y Lezo sean declaradas zonas tensionadas