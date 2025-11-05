Vivienda inicia el proceso para que Tolosa y Lezo sean declaradas zonas tensionadas

El Gobierno Vasco ha aceptado el plan de acción en materia de vivienda de Tolosa y Lezo y en consecuencia da inicio al procedimiento administrativo ... para declarar ambos municipios zonas tensionadas. Así ha quedado confirmado este miércoles con una resolución del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) que supone el pistoletazo de salida a un proceso por el que será primero el Gobierno Vasco el que avale la conveniencia de que la localidad reciba esa consideración durante tres años para que, posteriormente, sea el Ministerio de Vivienda el que la confirme. De ese modo, ambos municipios estrenarán el próximo año las limitaciones de precios al alquiler y las protecciones adicionales para los inquilinos que la ley establece para las zonas tensionadas.

Precisamente, la pasada semana Astigarraga y Usurbil fueron declaradas oficialmente municipios tensionados tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, sumándose así a Donostia, Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria e Irun. Esta nueva remesa incluía también a Bilbao y Vitoria. De esta forma, las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas y en el conjunto de Euskadi el número de municipios con restricción de precios al alquiler se eleva a once. Las siete localidades guipuzcoanas mencionadas, Barakaldo, Galdakao y la capital bilbaína, en Bizkaia, y Gasteiz, único municipio alavés con esta declaración.

En el caso de Gipuzkoa, esto se traduce en que uno de cada tres guipuzcoanos reside ya en una zona tensionada de alquiler. Un porcentaje que aumentará el próximo año. Para 2026 se espera incorporar a esta lista al menos a Hernani, Lezo, Arrasate, Zestoa, Tolosa -con los trámites ya en curso- y Pasaia, último municipio que ha mandado ya la documentación para su catalogación.

En total, se han declarado ya 304 municipios en cuatro comunidades autónomas (Euskadi, Navarra, Galicia y Cataluña).