Cuatro meses para dar un impulso hacia la vida independiente de Eugeni

Eugeni es una de las tres personas que ha tenido la «suerte» de vivir cuatro meses en la vivienda que la Diputación foral tiene en ... el barrio donostiarra de Txomin-Enea destinada a la experimentación del modelo de vida independiente para personas con discapacidad. Este proyecto piloto tiene el objetivo de que dichos usuarios vivan durante cuatro meses en el piso para conocer de qué manera pueden adaptar su hogar habitual para que su vida sea lo más independiente y sencilla posible, dentro de las dificultades que puedan encontrar en su vida cotidiana.

Este jueves Eugeni, de 28 años, ha abierto las puertas de la que ha sido su casa durante esos cuatro meses. Previamente, y con la ayuda de la entidad Elkartu, tuvo dos meses en los que estableció sus necesidades para ese piso y cómo quería que se adaptara a su vida. «Aquí me he encontrado muy bien, mejor que en ningún sitio. Me he encontrado con un hogar muy adaptado y el cambio ha sido brutal, me he encontrado con que puedo evitar muchos problemas», ha expresado en la visita que le han realizado la diputada general Eider Mendoza y la diputada de Cuidados y Políticas Sociales Maite Peña esta mañana.

La vivienda, la primera destinada a esta acción y que se prepara para recibir a su próximo inquilino, el cuarto de este proyecto piloto, cuenta con todo tipo de detalles pensados para las personas con discapacidad que se mueven en silla de ruedas, como es el caso de Eugeni. La puerta del portal es automática, cuenta con un ascensor amplio y las puertas del apartamento son lo suficientemente espaciosas para sus usuarios. Todo se encuentra a una altura más baja, y hay incluso armarios y baldas que suben y bajan de nivel para poder acceder a ellos y al mismo tiempo no sean un estorbo al moverse por la casa, que cuenta con un salón-cocina, dos habitaciones y un baño.

En los techos tanto de la habitación principal como del cuarto de baño se puede observar un raíl sobre el que cuelga una especie de grúa, diseñada para ayudar a levantar o mantener de pie a la persona usuaria con la colaboración imprescindible de una ayudante, como la de Camila en el caso de Eugeni, quien en su caso no ha tenido que recurrir a este artilugio. Las viviendas cuentan con soluciones generales pero que se pueden particularizar para cada persona usuaria.

Eugeni, estudiante de antropología y con la aspiración de comenzar el grado de psicología en el futuro, ha mostrado su felicidad por la ayuda que le ha brindado este programa a la mejora de la calidad de su vida. «Me lo tomo como un regalo, un regalo tremendo que agradezco mucho haberlo podido tener y que es uno de los mejores que he tenido en mi vida», a quien Mendoza ha respondido que «tu ejemplo» es también «un regalo para la sociedad».

La sintonía en la visita a Eugeni ha sido tal que él, poseedor de un canal de Youtube (Eugeniren Txokoa) con 700 vídeos con entrevistas y más de mil seguidores, ha invitado a la diputada general y a Maite Peña a grabar en el futuro una entrevista con ellas pero «por separado, porque cada persona tiene su historia que contar», ha matizado Eugeni.

Después de estos cuatro meses en la vivienda, Eugeni volverá a su hogar habitual, que lo está adaptando actualmente con lo que ha aprendido todo este tiempo. «Ayer me llegó el sofá», ha transmitido. «Estoy con esa tarea ahora para afrontar un futuro que espero que sea muy enriquecedor y feliz y en el que pueda llevar adelante mi vida independiente. Este regalo me ha venido en un momento muy bueno de mi vida», y ha zanjado su intervención con un mensaje: «Los miedos se superan siempre».

El proyecto 'Vivienda para la experimentación de la vida independiente' cuenta con esta vivienda, financiada por la Diputación de Gipuzkoa y que ha contado con un presupuesto de 112.901 euros para dotarla de ayudas y la domótica necesaria para que sea totalmente accesible. La entidad Elkartu es la encargada de la gestión de la vivienda, con quien existe un convenio por un importe de 38.883 euros.

Está dirigido a personas con discapacidad física y capacidad de decisión que pueden provenir de alguna de las siguientes situaciones: personas que residen en centros residenciales y que tienen potencial para un proceso de desinstitucionalización, personas que viven en su domicilio recibiendo atención y apoyo de su entorno familiar, personas que utilizan el recurso de respiro mediante una estancia temporal en un centro residencial, o personas con discapacidad física sobrevenida que se encuentran en un proceso de adaptación a una nueva realidad.