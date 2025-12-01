Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de Eudel y del Departamento de Vivienda, en la reunión de este lunes.

Vivienda y Eudel se coordinan ante los cambios que introducirá la ley de Medidas Urgentes

Gobierno Vasco y ayuntamientos crearán itinerarios formativos para los equipos técnicos municipales que garanticen una implantación «homogénea y eficaz» de la nueva norma

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

El Departamento vasco de Vivienda y la Asociación Vasca de Municipios (Eudel) se han reunido este lunes para coordinarse ante el inminente despliegue de la ... ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, cuya aprobación por el Parlamento Vasco está prevista para el próximo día 11. El encuentro, celebrado en Vitoria, ha girado principalmente en torno a dos elementos clave para la fase inicial de implantación: la formación de los equipos técnicos municipales y el impulso de proyectos piloto que permitan anticipar y validar la aplicación práctica de la ley en diferentes realidades locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivienda y Eudel se coordinan ante los cambios que introducirá la ley de Medidas Urgentes

Vivienda y Eudel se coordinan ante los cambios que introducirá la ley de Medidas Urgentes