Vivienda y Eudel se coordinan ante los cambios que introducirá la ley de Medidas Urgentes

El Departamento vasco de Vivienda y la Asociación Vasca de Municipios (Eudel) se han reunido este lunes para coordinarse ante el inminente despliegue de la ... ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, cuya aprobación por el Parlamento Vasco está prevista para el próximo día 11. El encuentro, celebrado en Vitoria, ha girado principalmente en torno a dos elementos clave para la fase inicial de implantación: la formación de los equipos técnicos municipales y el impulso de proyectos piloto que permitan anticipar y validar la aplicación práctica de la ley en diferentes realidades locales.

La reunión ha estado encabezada por el consejero Denis Itxaso y la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y han participado también las vicepresidentas de Eudel, Nagore Alkorta, alcaldesa de Azpeitia, y Cristina Laborda, alcaldesa de Irun; así como Pablo García Astrain, director de Vivienda, y Patxi Arratibel, jefe de Gabinete del Departamento.

Ambas instituciones han coincidido en que la puesta en marcha de esta ley requerirá «una coordinación estrecha con los ayuntamientos», dado su papel central en la gestión de políticas urbanísticas y habitacionales. Desde Eudel se ha valorado la disposición del Departamento de Vivienda para ofrecer formación, herramientas operativas y apoyo técnico a los municipios desde los primeros compases de la implantación.

En este contexto, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha subrayado al inicio del encuentro «la importancia de preparar desde ya a los municipios para una transición ágil y ordenada hacia el nuevo marco normativo», destacando que «la capacitación y el acompañamiento técnico serán determinantes para asegurar una aplicación efectiva desde el primer día».

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha trasladado al consejero Itxaso la plena disposición de los municipios vascos para colaborar en todos los asuntos abordados. Como prioridad, ha destacado «la necesidad de organizar sesiones específicas dirigidas a responsables políticos, orientadas a decisiones estratégicas y diferenciadas de la formación especializada que recibirá el personal técnico municipal, clave para la aplicación de los nuevos procedimientos asociados a la ley».

Durante la reunión, ambas partes han reafirmado su compromiso con el desarrollo de proyectos piloto, concebidos para evaluar la aplicación real de las medidas de la ley y «generar aprendizajes transferibles al conjunto de municipios de Euskadi».