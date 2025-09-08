Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txurruka, Lucas, Itxaso y Garmendia, tras la visita que han realizado a las obras de 91 VPO en Zarautz. Irekia

Vivienda anuncia que el índice de precios de referencia para el alquiler de Gipuzkoa entrará en vigor a final de mes

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, traslada al consejero Itxaso en Zarautz que «el trabajo que se ha hecho ha sido óptimo» para que el índice pueda publicarse en las próximas semanas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:57

La entrada en vigor del índice de precios de referencia que permitirá topar los nuevos alquileres en las zonas tensionadas de Gipuzkoa está a pocas ... semanas de ser una realidad. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha trasladado este lunes en Zarautz al consejero del ramo, Denis Itxaso, que «a final de este mes de septiembre el índice pudiera estar publicado y pudiera entrar en vigor». Ha añadido que, como mucho, su aplicación se retrasaría a primeros de octubre, pero que la demora sería cuestión de días. «No hay ninguna dificultad y el trabajo que se ha hecho con las instituciones vascas y guipuzcoanas ha sido óptimo para poder publicar el índice», ha destacado.

