Vivienda anuncia que el índice de precios de referencia para el alquiler de Gipuzkoa entrará en vigor a final de mes

La entrada en vigor del índice de precios de referencia que permitirá topar los nuevos alquileres en las zonas tensionadas de Gipuzkoa está a pocas ... semanas de ser una realidad. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha trasladado este lunes en Zarautz al consejero del ramo, Denis Itxaso, que «a final de este mes de septiembre el índice pudiera estar publicado y pudiera entrar en vigor». Ha añadido que, como mucho, su aplicación se retrasaría a primeros de octubre, pero que la demora sería cuestión de días. «No hay ninguna dificultad y el trabajo que se ha hecho con las instituciones vascas y guipuzcoanas ha sido óptimo para poder publicar el índice», ha destacado.

David Lucas y Denis Itxaso han visitado este lunes, junto al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, las obras de 91 VPO en alquiler en el barrio zarauztarra de Salberdin. A preguntas de este periódico, el secretario de Estado ha confirmado que la última fecha que barajaba el Gobierno Vasco para la entrada en vigor del índice de precios de referencia en Gipuzkoa, finales de septiembre, será finalmente la correcta. «A finales de junio recibimos los datos necesarios para elaborar este índice de la Diputación Foral de Gipuzkoa y desde entonces hemos estado trabajando con ellos y con los diferentes departamentos ministeriales implicados». Lucas ha explicado que «la elaboración de este índice no depende solo del Ministerio de Vivienda, sino que contiene también datos tributarios que hay que cruzar con la Agencia Tributaria estatal, además de los registros o el catastro».

Pese a este proceso complejo, Lucas ha indicado que «la idea que tenemos es que a mediados de este mes el grupo de trabajo pueda dar el visto bueno a los datos emitidos por Gipuzkoa, al menos si no hay ningún problema. Y todo apunta a que no lo hay». A partir de ahí, «habrá 15 días de exposición pública que son preceptivos, y después la previsión es que al final de este mes pudiera estar publicado y pudiera entrar en vigor. Puede ser finales de este mes o principios de octubre, pero con toda seguridad estarán porque me informan de que no hay ninguna dificultad y que el trabajo que se ha hecho ha sido óptimo para poderlo publicar».