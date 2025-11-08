Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Operación de la Guardia Municipal donostiarra en unos pabellones abandonados. Borja Luna

Vitoria se suma a Donostia y pide también acceso al registro estatal de multirreincidentes

La alcaldesa vitoriana firmó ayer mismo la solicitud para incluir a su Policía Local después de que este periódico publicara la iniciativa de su homólogo donostiarra

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Donostia ha abierto la espita al ser la primera ciudad vasca en solicitar al Ministerio de Justicia que su Guardia Municipal pueda acceder a ... los registros que permiten actuar contra los delincuentes multirreincidentes, tal y como adelantó ayer este periódico, y no han tardado en salirle compañeros de viaje entre las capitales vascas. La alcaldesa de Vitoria anunció que ayer mismo trasladó la misma solicitud al ministerio para que su Policía Local también tenga acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) y desde el Ayuntamiento de Bilbao se avanzó que probablemente se tomará la misma decisión en breve. Lo que demuestra que el problema de la reincidencia delictiva preocupa a los regidores de las tres capitales vascas, además de al propio Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza ya tiene acceso al sistema Siraj.

