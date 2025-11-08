Vitoria se suma a Donostia y pide también acceso al registro estatal de multirreincidentes

Donostia ha abierto la espita al ser la primera ciudad vasca en solicitar al Ministerio de Justicia que su Guardia Municipal pueda acceder a ... los registros que permiten actuar contra los delincuentes multirreincidentes, tal y como adelantó ayer este periódico, y no han tardado en salirle compañeros de viaje entre las capitales vascas. La alcaldesa de Vitoria anunció que ayer mismo trasladó la misma solicitud al ministerio para que su Policía Local también tenga acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) y desde el Ayuntamiento de Bilbao se avanzó que probablemente se tomará la misma decisión en breve. Lo que demuestra que el problema de la reincidencia delictiva preocupa a los regidores de las tres capitales vascas, además de al propio Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza ya tiene acceso al sistema Siraj.

El nuevo alcalde de Donostia, Jon Insausti (PNV), ha firmado esta semana la solicitud oficial para que Justicia autorice el acceso de 68 agentes de la Guardia Municipal al registro que permite conocer el historial penal –y no solo policial– de cualquier detenido. Una medida que, en opinión del director de la Guardia Municipal, Jon Udakiola, permitirá «agilizar los procesos y mejorar los atestados» para poder solicitar medidas como la prisión provisional para aquellos delincuentes que sumen al menos tres condenas por delitos similares.

La alcadesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), anunció que había firmado ayer mismo la solicitud para que la Policía Local tenga acceso a este registro estatal.

El PP se queda solo

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Donostia criticó ayer que el resto de los grupos no hayan apoyado una declaración institucional sobre «la impunidad de los delincuentes habituales y reincidentes». El texto, impulsado por el portavoz del PP, Borja Corominas, proponía «reforzar la respuesta institucional frente a la reincidencia delictiva».