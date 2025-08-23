«Las vistas son preciosas y además no pagamos»

El mirador de Jaizkibel ofrece unas vistas al mar únicas que atraen miradas de todos los rincones de Europa. Muchos de los visitantes deciden quedarse ... por unos días en el mismo observatorio, y lo hacen acampando en sus caravanas y furgonetas. Eugenia y César son una pareja catalana que este año ha decidido hacerlo por primera vez. «Hemos venido varias veces en ocasiones anteriores, pero nunca lo hemos visitado en autocaravana», afirma César, quien apunta que el paradero es «espectacular».

Ampliar César y Eugenia posan frente a su autocaravana Arizmendi

Los catalanes son conocedores de la zona porque forman parte de los Castellers que actuaron en Hondarribia hace tres años. «Somos de Vilafranca y hemos venido con el grupo ya dos veces. Hemos hecho varias rutas, pero este año queríamos coger por primera vez la autocaravana y venir a descubrir nuevas zonas», explica Eugenia. «Hacerlo en este tipo de vehículo nos da la oportunidad de visitar los sitios con más calma», asegura César.

Ambos están acostumbrados a un vehículo con menos prestaciones. «Solíamos hacer rutas similares en furgoneta, y para nosotros esta autocaravana es un lujo. En la anterior no teníamos ni ducha ni lavabo, era muy precario», explica el turista.

Comenzaron su ruta en Barcelona y se dirigieron directamente al norte de la península. Hicieron una parada en Navarra, donde visitaron pueblos pequeños bajo el «tórrido calor». Tras su parada en Jaizkibel tienen pensado continuar su recorrido por Hondarribia, sin un destino, «hasta donde lleguemos». Aunque les gustaría recorrer muchas localidades estos días, «el tour que tenemos pensado no es muy extenso porque no contamos con mucha disponibilidad en cuanto a días libres se refiere».

La vida como turista sobre ruedas es diferente a la de hotel. «El hotel puede ser todo lo cómodo que quieras, pero con la autocaravana podemos movernos por donde queramos, como queramos con total libertad», afirma César. «Lo que más me gusta es que podemos improvisar, cambiar la ruta a lo que más nos apetezca en el momento. Aquí las vistas son preciosas y además no pagamos», expresa Eugenia. Es por eso que la catalana anima a cualquiera a probar este tipo de vacaciones. «Creo que es muy enriquecedor, te relaja, descubres muchos sitios, y te saca de la rutina». No obstante, cree que es necesario comenzar con una furgoneta «humilde», con las prestaciones básicas. «Mucha gente se compra un trasto enorme que luego no saben maniobrar o mantener, y acaban abandonándolo».

Si bien la vida en autocaravana tiene muchos atractivos, la pareja catalana denuncia el estado de algunos paraderos que se han encontrado en su ruta: «Hay ayuntamientos que no ponen recursos suficientes para mantener los parkings en condiciones, pero este de Jaizkibel está en perfecto estado». No es el único problema con el que se han encontrado. La actitud de algunos lugareños a veces también suele generar conflicto. «Hay personas que se sienten invadidas al ver caravanas aparcadas, cosa que entiendo, porque hay otros campistas que no respetan el entorno que visitan, que ensucian, o que hacen ruido, pero no es nuestro caso», explica la catalana.

Ampliar Alvise y Alessa tomando algo en frente de su furgoneta personalizada Arizmendi

Desde Venecia, con las tablas de surf atadas a su furgoneta tuneada, Alvise Bianchi y Alessia Rossi también gozan de sus vacaciones en Jaizkibel. Con tan solo 21 años, el italiano ha reformado la furgoneta, consiguiendo el espacio diseñado a medida con el equipamiento necesario para poder sobrevivir en cualquier paradero. «Es mi primera furgoneta, pero tiene todo lo que necesitamos, y disfrutamos mucho de ella».

En menos de dos semanas han recorrido el sur de Francia, pasando por Provenza, Camarga y los Pirineos, hasta llegar a Biarritz. «Tenemos pensado recorrer toda la costa vasca, hasta llegar a Bilbao», afirma Alvise. Ambos han quedado enamorados de las vistas que ofrece el mirador, y planean volver en algún momento.

Aunque la cama de la furgoneta «es muy cómoda», no todo es perfecto en la rudimentaria vida de los acampados. Ambos tienen claro que «la ducha caliente de casa es algo que se echa en falta». En la furgoneta tienen que higienizarse con botellas de agua. «Se hace lo que se puede», afirma el italiano. Alessia describe la vida sobre ruedas como «un estilo de vida único, que te enseña a valorar lo más básico».

Ampliar Saray y Enric junto a su perro en la cama de su furgoneta Arizmendi

«Mis 10 días de vacaciones los he destinado a estar de ruta con la furgoneta», afirma la joven. Saray se muestra muy feliz de poder recorrer todo tipo de localidades en furgoneta, pero su pareja Enric es más reacio a ello. «Hemos tenido que coger alguna noche en una casa rural en nuestra próxima parada, así podemos descansar un poco más», asegura el valenciano. «La furgoneta a veces se queda pequeña para nosotros y el perro, pero intentamos estar lo más cómodos posible». Los valencianos llevan ya varios días de ruta, y todavía les queda recorrer el pirineo francés. Lo hacen junto a su perro, quien les acompaña en todas sus aventuras.

Ampliar Una familia francesa disfruta de su desayuno en su furgoneta acampada en Jaizkibel Arizmendi

Hay quien acampa solo, en pareja, con amigos y otros que prefieren hacerlo en familia. Milenne y Nicolas Durand lo hacen junto a sus hijas, Elea y Millie en el mismo mirador. Hace unos días comenzó su aventura en Lourdes, Francia. Tienen planeado quedarse una semana entera en Jaizkibel. «Desde aquí podemos visitar muchos sitios, así que nos moveremos por aquí» explica Milenne. Además, las niñas tienen la oportunidad de probar una forma de vida muy distinta a la que están acostumbradas a vivir en su municipio natal.

«Aunque no lo parezca, en la cama de la furgoneta dormimos muy bien», afirma la francesa, quien ve este tipo de vacaciones como «una forma única de disfrutar el tiempo en familia». En cuanto a la higiene, Milenne explica que a pesar de no tener una ducha en la furgoneta, «no hay ningún problema, vamos al camping y ahí tenemos la oportunidad de asearnos debidamente».