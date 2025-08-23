Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Saray paseando su perro en el mirador donde disfrutan de las vistas. fotos arizmendI

«Las vistas son preciosas y además no pagamos»

Acampada ·

Decenas de personas duermen en sus furgonetas y caravanas en el mirador de Jaizkibel. Vienen de diversos rincones de Europa y de la península

Aimar Perez

Jaizkibel

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:15

El mirador de Jaizkibel ofrece unas vistas al mar únicas que atraen miradas de todos los rincones de Europa. Muchos de los visitantes deciden quedarse ... por unos días en el mismo observatorio, y lo hacen acampando en sus caravanas y furgonetas. Eugenia y César son una pareja catalana que este año ha decidido hacerlo por primera vez. «Hemos venido varias veces en ocasiones anteriores, pero nunca lo hemos visitado en autocaravana», afirma César, quien apunta que el paradero es «espectacular».

