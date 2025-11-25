La visibilidad del aeropuerto de San Sebastián y los desvíos: «El cielo siempre tiene la última palabra» Aitor Villarón, asistente de vuelo y especialista en aviación, explica que existe una referencia clave que marca el límite entre poder continuar con la maniobra de aterrizaje o tener que desviarse a otro aeropuerto

J. Falcón San Sebastián Martes, 25 de noviembre 2025, 07:31

El aeropuerto de Hondarribia es conocido por los desafíos que presentan a las tripulaciones, especialmente en los aterrizajes, por su tamaño y por sus condiciones meteorológicas, factores que en ocasiones obligan a desvíos de vuelos. Un reciente análisis detallado por Aitor Villarón, asistente de vuelo y especialista en aviación, explica por qué se producen éstos y cómo se decide que finalmente un avión no tome tierra en el aeródromo guipuzcoano.

Villarón explica el concepto de los 'minimums', los mínimos esenciales para la seguridad de la aviación que actúan como la referencia final antes del aterrizaje. El especialista lasartearra explica que «es la referencia clave que marca el límite entre poder continuar con la maniobra o tener que abortarla y desviarse a otro aeropuerto». Así se marca la mínima visibilidad requerida para completar un aterrizaje en cuanto a altitud mínima (donde el piloto debe ver la pista, luces o referencias visuales) y en distancia horizontal (cuántos metros debe ver el piloto hacia adelante).

La singularidad del aeropuerto, encajado entre la ladera de Jaizkibel, Hendaia, Hondarribia e Irun al sur, impide la instalación del avanzado sistema ILS (aterrizaje por instrumentos de precisión) que sí poseen aeropuertos más grandes. Aunque hay otras ayudas como el VOR o el RNP, el piloto necesitar ver con sus propios ojos. «El piloto va guiado hasta una altura mínima, si al llegar a ese punto referenciado por la torre de control logra ver la pista, las luces de aproximación o el terreno con claridad suficiente, continúa hasta el suelo. Pero si la visibilidad no es suficiente, está obligado a interrumpir la maniobra y volver a ascender, lo que en aviación se llama un 'motor y al aire' o 'go around'. En definitiva, »es como conducir por carretera con niebla: si no ves a cierta distancia, lo sensato es parar.«

En estos estos casos, el control aéreo y los pilotos deciden si esperar a que mejoren las condiciones, ya que «puede ser un banco de nubes que se disipe», o desviarse a aeropuertos cercanos como Bilbao o Biarritz, que cuentan con otros sistemas de ayuda al aterrizaje. «El cielo tiene la última palabra», señala Villarón en la última entrada de su blog Aterriza en Donosti.

Las ayudas al aterrizaje en Hondarribia

Debido a sus limitaciones geográficas, Hondarribia tuvo que apoyarse durante años en el sistema VOR, el cual imponía mínimos relativamente altos, exigiendo al menos 650 pies de altura y unos 3,5 kilómetros de visibilidad, según explica Villarón. Afortunadamente, la tecnología ha mejorado los márgenes. En 2021 se introdujeron las aproximaciones RNP por satélite, reduciendo los requisitos a unos 2,6 kilómetros de visibilidad y ofreciendo trayectorias más estables.

Un avance posterior llegó en 2024 con las aproximaciones RNP basadas en el sistema EGNOS, que utiliza correcciones satelitales para mayor precisión vertical. Con este nuevo procedimiento, los mínimos en la cabecera 22 se redujeron drásticamente hasta unos 290 pies de altura, «lo que da mucho más margen».

Sin embargo, Aitor Villarón apunta que la efectividad total del nuevo sistema aún está limitada, ya que no todas las aerolíneas lo han adoptado: flotas como las de Iberia, Vueling o Volotea carecen de la certificación para utilizar estas aproximaciones por satélite de alta precisión, mientras que otras compañías como Binter sí lo aprovechan con sus aviones modernos. Esto significa que, para algunos operadores, los 'minimums' siguen siendo más exigentes y, por tanto, los desvíos continúan.

Entrenamiento específico para pilotos

Para el pasajero, esta situación se resume en los anuncios de desvío. Aitor Villarón aclara que estos desvíos no deben interpretarse como un fallo del piloto: «los minimums se traducen en esa frase que a veces escuchamos por megafonía: 'no hemos podido aterrizar en San Sebastián debido a las condiciones meteorológicas y vamos a desviarnos a Bilbao'. No es cuestión de falta de pericia del piloto, sino de cumplir estrictamente unos límites establecidos para garantizar la seguridad».

El aeropuerto de Hondarribia opera bajo la clasificación de categoría C, lo que ya exige entrenamiento específico para los pilotos, y la pista corta refuerza la necesidad de operar dentro de márgenes muy claros.

Aitor Villarón resalta el rol fundamental de estas restricciones para la seguridad de la aviación: «Los minimums, en definitiva, son la frontera entre lo posible y lo seguro». Aunque resulten incómodos en ocasiones, estos criterios garantizan que el aterrizaje solo se intente cuando hay visibilidad suficiente. «Puede que a veces la niebla de Jaizkibel o un banco de nubes obliguen a cambiar los planes, pero es precisamente esa capacidad de decir «'oy no se puede' la que garantiza que cada aterrizaje sea fiable», concluye.