«La Virgen siempre nos protegió»

El día del Carmen no es un día cualquiera para los antiguos arrantzales que pasaron su juventud faenando. Pescadores de toda Gipuzkoa se han reunido ... esta mañana en el muelle donostiarra para ser homenajeados como parte de las celebraciones del Día del Carmen. Hasta 370 marineles retirados han sido reconocidos en este acto. Tras la procesión, el homenaje y la misa en honor a la Virgen del Carmen, estos veteranos han sido invitados a una comida en la que se reunieron con sus «conocidos de toda la vida» para recordar buenos y malos momentos de cuando surcaban el gran azul. Además, también se hizo una ofrenda floral dedicada a los pescadores que perdieron la vida faenando.

Un homenaje más que merecido para unos guipuzcoanos que dedicaron su vida a uno de los trabajos más duros de la época, que apenas les dejaba tiempo para hacer otras cosas. «Recuerdo que una vez, cuando era joven, durante una semana dormí tan solo seis horas. El resto del tiempo tuve que trabajar. Las horas de oficio son incontables», relata Melchor Amunarriz, que dedicó 40 años de su vida a la pesca. Pese a ello, a él el mar «le gusta», porque es «lo único que ha conocido en la vida», ya que su padre también realizó esta labor antes que él. «Había días malos en los que poníamos en juego nuestra vida, pero la Virgen del Carmen siempre nos protegió. Yo le rezaba todos los días y aquí estoy, nunca me falló», cuenta Amunarriz. «Desayunábamos, comíamos y cenábamos pescado, eran otros tiempos».

Comparte ese mismo cariño por la mar pese a las durísimas jornadas de trabajo Sebastián Mugica, quien confiesa «no poder estar sin mirar al mar». «Yo empecé a trabajar de pescador a los 17 años, después de titularme, y me jubilé a los 64. El mar es todo lo bueno que hay en el mundo y lo que más me gusta. La único que quizá no me gustaba tanto era lo poco que se dormía en primavera», expresa Mugica.

Trabajo duro y peligroso

Pero no todos recuerdan con afecto sus días en alta mar. Víctor Arrieta tiene 82 años y pasó 30 de ellos en un barco. Estos años los describe como «de hambre y lucha» puesto a que tuvo que empezar a faenar con apenas 13 para ayudar a su familia de 12 hermanos. «No lo echo de menos, era un trabajo muy duro. Recuerdo, por ejemplo, el temporal de 1963, se formaron olas de diez metros y se hundieron dos barcos, uno con 34 personas dentro». Pese a los malos recuerdos, Arrieta «disfruta mucho» del Día del Carmen, que considera «una gran jornada, en la que conocidos de toda la vida procedentes de toda Gipuzkoa nos juntamos a celebrar».

Arrieta no es el único de los arrantzales retirados que cuenta historias sobre barcos hundidos. Según Antonio Larrañaga, que también fue pescador, era habitual «pasar miedo» los días que había que salir a pescar con temporal. En una ocasión, el barco de Larrañaga impactó con las rocas del puerto, seguramente debido a «un despiste del patrón», lo que provocó su hundimiento. Por suerte, este accidente no fue suficientemente grave para hacer que el barco se diera la vuelta y todos «salimos ilesos». De esta misma historia se acuerda Sebastián Mugica, para quien la razón por la que el barco no se volteó fue «probablemente» la intercesión de la Virgen del Carmen.

Además de peligroso, Larrañaga describe el oficio al que dedicó su vida profesional como «durísimo» puesto que «se trabajaba con las manos», cosa que ha cambiado. Como el peligro que se corre ejerciéndola, ya que según Sebastián Iribar, aquellos hundimientos serían «imposibles de ver a día de hoy». «Ahora los barcos van mucho más preparados. Antes los temporales eran imprevisibles y muy peligrosos, pero los barcos de hoy en día los aguantan», explica.