La vigilancia de las playas de San Sebastián, en el aire Imagen de archivo de la playa de la Concha. / USOZ ELA denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido su palabra y que no hay garantías de que se vaya a garantizar «al 100%» la contratación de los socorristas veteranos y se vaya a reconocer su antigüedad ESTRELLA VALLEJO Jueves, 23 mayo 2019, 12:36

Falta una semana para que la temporada de playas arranque en Donostia y la vigilancia de los arenales donostiarras a día de hoy «no está garantizada», ha advertido este jueves por la mañana Maddi Aspiazu, representante del sindicato ELA, quien ha subrayado que los socorristas «aún desconocen si van a trabajar o no, y en qué condiciones». Con la adjudicación del servicio a una nueva empresa -BPXport- y que las condiciones marcadas por el consistorio no recogen los básicos acordados el año pasado, la central nacionalista augura otro verano marcado por las movilizaciones.

El sindicato ha convocado una rueda de prensa esta mañana para denunciar que el Ayuntamiento de San Sebastián «no ha cumplido» con el acuerdo que firmó el verano pasado y que dio fin a la huelga de los socorristas. En aquel punto de encuentro al que llegaron el consistorio, los propios trabajadores y la empresa encargada de gestionar el servicio, que entonces era Cruz Roja, se recogió el compromiso de poner los recursos suficientes para esas condiciones pudieran aplicarse. Entre otras medidas figuraba la subrogación de los trabajadores. Es decir, que la empresa adjudicataria, fuera la que fuera, no solo debería contratar a los socorristas ya veteranos, sino que además se le debería reconocer su antigüedad. No obstante, es un concepto que no consta en los pliegos redactados por el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Este hecho provocó hace un mes que Cruz Roja, que durante tres décadas se ha encargado de garantizar la seguridad en las playas de San Sebastián, decidiera hacerse a un lado. «No nos compensa volver a pasar por el mal trago del año pasado. Si los pliegos no recogen lo acordado, no nos interesa la oferta», reconoció de forma clara y concisa a este medio la semana pasada el secretario de Cruz Roja en Gipuzkoa, Juan Mari Urruzuno. La adjudicación del servicio ha recaído con un presupuesto de 617.000 euros sin IVA en la empresa hernaniarra BPXport, que este pasado fin de semana ha realizado las pruebas de selección y que también se encargará esta temporada estival de la vigilancia de las playas de Zumaia y Orio.

Rueda de prensa de ELA / LUIS MICHELENA

Aspiazu ha criticado que «la subrogación fue indispensable a la hora de llegar a un acuerdo, pero el Ayuntamiento, en contra de lo que ellos mismos firmaron no ha introducido esta condición en los pliegos, poniendo en duda la continuidad de los veteranos en el servicio y el reconocimiento de su antigüedad». Asimismo, reconoce haberse visto sorprendida dado que Donostia era la única playa que históricamente incluía este concepto en sus pliegos «y este año, sospechosamente, lo retira. A nuestro juicio es para abaratar costes a través de la nueva adjudicataria, dado que la adjudicación es solo para un año, en lugar de cuatro como ha sido en otras ocasiones».

La representante de la central nacionalista ha recordado además el contexto en el que se produjo este acuerdo: «Después de tres días de huelga, y en vísperas de que diera comienzo la huelga indefinida llamada por ELA para todo el colectivo». Y en este sentido ha afirmado que no descartan nuevas movilizaciones o paros si lo pactado no se garantiza «al 100%».

Uno de los socorristas veteranos que ha acompañado a Aspiazu en la rueda de prensa, Mikel Yanci, ha criticado que «se le da mucho bombo a las playas tan bonitas que tenemos pero luego al trabajador no se le cuida. En la ciudad y en las playas hay cada vez más gente, y eso suponen vidas en juego, que no se tienen en cuenta».