Así ha sido este viernes 2 de noviembre

La actualidad informativa del viernes ha estado marcada por la política nacional, centrada en Cataluña. La Fiscalía del Tribunal Supremo golpeó con fuerza a los líderes independentistas en prisión preventiva en su escrito provisional de acusación. El Ministerio Público pidió la máxima pena, 25 años de prisión, al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras por un delito de rebelión en su condición de cabecilla del proceso político ilegal desarrollado Cataluña el pasado año. Unos hechos por los que solicita, además, 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.

Gipuzkoa. Las mafias que trafican con personas se desplazan a los puntos calientes del fenómeno migratorio para hacer negocio. Sus tentáculos invisibles llegan a cualquier zona del mapa donde encuentren personas como 'mercancía', aprovechando la desesperación humana. La frontera de Irun, punto neurálgico de las rutas hacia Europa, principalmente a Francia, no ha escapado a esas redes. La operación policial que desmanteló en verano una organización ilegal que habría ayudado a cruzar a casi 300 migrantes desde Donostia al otro lado de la muga destapó la capacidad sin escrúpulos de estos grupos. Esta semana, otra redada ha dejado al descubierto esas zonas sombrías. La Policía francesa, en colaboración con la española, ha detenido a dos personas acusadas de ayudar a pasar la frontera a inmigrantes palestinos, que pagaban unos 8.000 dólares por completar el periplo por varios países. Se cree que podrían haber introducido en Francia a medio millar de migrantes.

Política. El lehendakari Urkullu se ha reunido este medio día (hora local) con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en un encuentro que se ha celebrado en la residencia Olivos, situada al norte de Buenos Aires. El encuentro, al que han asistido también la secretaria general de Acción Exterior, Marián Elorza, la delegada vasca en Argentina, Sara Pagola, y el embajador español, Javier Sandomingo, ha sido calificado de altamente positivo por ambas partes.

Economía. Las instituciones públicas comenzaron a recurrir a ella para que las inversiones previstas o el estado del bienestar alcanzado no se fuese al garete. Pero desde hace un tiempo, la gran mayoría de ellas se habían convertido en una 'yonkis' de la deuda. No contemplaban un año sin recurrir a ella aunque su capacidad para generar ingresos fuera suficiente para sostener todos sus capítulos de gasto. «Ha habido años en los que apenas se han pedido cuatro millones, pero se ha recurrido a ella», confiesan desde la Diputación de Gipuzkoa. Pero parece que esa costumbre cambiará en 2019. Según avanzó el propio diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, esta semana en la presentación del proyecto de Presupuestos para el próximo curso, la institución no va a firmar nuevos préstamos ni líneas de crédito en 2019. «Debemos prepararnos para un cambio de viento», señaló el responsable del fisco foral, quien sostuvo que con este paso el ente foral ganará capacidad de reacción ante posibles vaivenes de la economía o recaudatorios.

Cultura. En el último momento la sorprendente comedia japonesa 'One Cut of the Dead' de Sinichiro Ueda se ha impuesto con 8,59 puntos al filme inaugural, 'Overlord', de Julius Avery, que ha pasado toda la Semana de Terror con la puntuación más alta, y parecía destinada a llevarse el Premio del Público al mejor largometraje, la más alta distinción del festival donostiarra.

Mundo. En sus últimos días en la Casa Blanca Bill Clinton estaba irritado, de mal humor. Meses después, cuando alguien le preguntó que es lo que más echaba de menos de su vida como presidente confesó sin tapujos: «Que toquen el himno nacional cuando entro en una sala». Si George W. Bush pareció respirar aliviado cuando volvió a su rancho de Crawford a pintar cuadros, Clinton no pudo superar su dependencia del clamor de masas. En estos días el síndrome de abstinencia debe ser fuerte, pero a los 72 años al expresidente le ha tocado por fin confrontar sus pecados con las mujeres.

Real Sociedad. Luca Sangalli ha sido dado de alta del ictus leve que sufrió el viernes pasado cuando se encontraba en Hernani realizando un examen del master de Ingeniería Industrial que cursa en la Universidad de Mondragón. El jugador de la Real Sociedad ha permanecido desde entonces en la Unidad del Ictus del Hospital Donostia donde se le han practicado diferentes pruebas médicas para tratar de esclarecer las causas que han originado el accidente cerebrovascular y los efectos que este pudiera haberle originado.