Así ha sido este viernes 27 de julio Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada DV Viernes, 27 julio 2018, 19:48

Jornada nubosa de viernes, en la que estas han sido las principales noticias del día:

Economía: El Juzgado número 1 de Bergara ha absuelto a Mondragon Corporación Cooperativa (MCC)y ha desestimado íntegramente la demanda presentada 940 antiguos trabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa, en reclamación de más de 47 millones de euros que tenían invertidos en ambas cooperativas, ya que considera que esta reclamación había prescrito. La sentencia puede ser impugnada ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa mediante recurso de apelación en un plazo de 20 días.

Política: El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que van acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como 'techo de gasto'. El Gobierno no ha conseguido sacar adelante la nueva senda presupuestaria ya que solo ha recibido 88 votos a favor, los 84 diputados del PSOE y cuatro del PNV, frente a 173 'noes' del PP (134 diputados), Ciudadanos (32), UPN (2), Bildu (2), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1) y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero. Se ha abstenido un total de 86 diputados: 66 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís, los nueve de ERC y los siete del PDeCAT.

Gipuzkoa: La Diputación cierra el caso Bidean, el centro para mujeres víctimas del maltrato sobre el que pesan once denuncias en el Ararteko, sin encontrar irregularidades graves. Es una de las conclusiones de la investigación interna abierta el pasado 8 de mayo, después que saltaran a la luz pública las quejas de antiguas usuarias por un presunto maltrato institucional y abandono de centro. La diputada de Politicas Sociales, Maite Peña, ha dicho este viernes que la Diputación no ha podido verificar estas denuncias porque no ha tenido acceso a ellas (se presentaron ante el Ararteko), pero en las inspecciones realizadas no se han constatados tales extremos.

Operación Salida: La Operación Salida de agosto ha arrancado este viernes (también en Gipuzkoa), cuatro días antes de que llegue el citado mes, con las habituales retenciones en la AP-8, la principal vía de tránsito de Gipuzkoa. En total, se espera que más de 160.000 vehículos atravesarán la frontera de Irun este fin de semana. Desde primera hora de la mañana, las colas han ido en aumento. De hecho, Tráfico informaba a las 10.00 horas de que las retenciones ya superaban los seis kilómetros en la AP-8 a la altura del peaje de Irun sentido Cantabria. A pesar de que para las 14.30 horas se haya normalizado la situación, sobre las 16.15 horas han comenzado a registrarse las primeras retenciones de la tarde en Irun, sentido Biriatou.

Irun: Representantes de Podemos en Irun han anunciado esta mañana que liderarán las conversaciones con EAJ-PNV y EH Bildu, «las dos fuerzas que pueden posibilitar un escenario de moción de censura» contra el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Santano. Podemos concurrió a las pasadas elecciones locales dentro de una plataforma denominada Sí se Puede Irun que obtuvo 5 de los 25 ediles, los mismos que el PNV, pero con más votos que los jeltzales, lo que situó a la formación morada como segunda fuerza por detrás del PSE, que consiguió 10. Por esa realidad electoral «entendemos que cualquiera que sea el cambio que se dé en Irun, si se da, debe producirse desde posiciones progresistas, desde la izquierda, aunque somos conscientes de la necesidad de que ese cambio se tiene que dar entre diferentes».