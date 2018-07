Así ha sido este viernes 20 de julio Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Viernes, 20 julio 2018, 20:25

Jornada de viernes en la que la actualidad ha estado marcada por la despedida de Mariano Rajoy en el Congreso del Partido Popular. «Me aparto, pero no me voy. Seré leal». Con estas palabras ha concluido Mariano Rajoy su intervención en el XIX Congreso Nacional del PP que decidirá este sábado su sucesor. «Vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias. No es este un discurso fácil, sobre todo cuando se tiene mucho que agradecer. Diga lo que diga me voy a quedar corto. Es un honor ser militante del PP y seguiré siéndolo siempre», ha señalado.

Además, ha habido otras noticias:

Sucesos. La joven guipuzcoana de origen argelino Ljadra Said, de 19 años, se encuentra ya en España, después de que haya sido liberada del campo de refugiados donde permanecía retenida por miembros de su propia familia, que pretendía casarla en contra de su voluntad. La mediación del Delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, y la de un miembro del Frente Polisario han sido determinantes para su liberación. Ljadra ha partido esta mañana de Argelia y acompañada por la delegada del Frente Polisario. está ya en Madrid.

Turismo. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha presentado este viernes una campaña promocional dirigida a dar la bienvenida a los turistas que visiten Euskadi durante el verano. Su objetivo, ha dicho, es trasladar al visitante que «Euskadi no manda a los turistas a su casa, Euskadi es un país hospitalario, donde tenemos una oferta variada que da cabida a todos porque la convivencia entre todos es deseable y enriquecedora».

Empleo. La recuperación económica sigue posibilitando que se recuperen en Euskadi niveles de ocupación y desempleo cercanos a los de antes de la crisis. La encuesta trimestral de población en relación con la actividad (PRA) publicada esta mañana por el Eustat muestra que después de siete años, la tasa de paro de Gipuzkoa ha vuelto a situarse por debajo del 8%. Concretamete, el territorio cerró el segundo trimestre del año con una tasa de desempleo del 7,7%, lo que deja 26.000 personas sin trabajo en Gipuzkoa tras disminuir la cifra en 3.000 hombres y mujeres.

Innovación. El puerto de Bermeo ha sido escenario de la 'botadura' de la plataforma flotante que servirá para ensayar el comportamiento de suministros industriales en el mar. El laboratorio dará servicio a empresas del sector eólico, gasístico y petrolero, dado que las piezas con las que trabajan estás sometidas a una meteorología adversa y a la salinidad del mar. La plataforma permitirá testar su resistencia ante este medio hostil. La plataforma se trasladará la próxima semana a Biscay Marine Energy Plataform, ubicada frente a la costa de Arminza, donde entrará en funcionamiento.

Eibar - Real Sociedad. Un gol de Capilla justo antes de que se cumpliese el minuto 90 de juego ha dado a la Real Sociedad el triunfo en Ipurua. Los hombres de Asier Garitano se han impuesto al Eibaren un emocionante partido amistoso que ha acabado con cinco goles (2-3). Buena segunda prueba para los dos conjuntos guipuzcoanos.