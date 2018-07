Así ha sido este viernes 13 de julio La laja de piedra arenisca rojiza con una serie de rayas que fue hallada en la campaña de 2017 del poblado de la Edad de Hierro de Basagain, que podría ser el primer plano urbano del territorio vasco. Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Viernes, 13 julio 2018, 21:06

La Guardia Civil de Salamanca y bomberos buscan desde el jueves a un vecino de Beasain de unos 42 años que se precipitó al río Águeda desde el puente que salva el pantano de Irueña. Se da la circunstancia de que la caída fue grabada con un móvil por el hijo de la víctima, de 10 años. La noticia curiosa de la jornada ha sido la confirmación del que pudiera ser primer plano urbano del territorio vasco, o incluso de toda la península ibérica. Se trata de una laja de piedra arenisca rojiza con una serie de rayas que fue hallada en la campaña de 2017 del poblado de la Edad de Hierro de Basagain, que fue habitado entre el siglo III antes de Cristo y el primero de nuestra era. En lo deportivo, se ha sabido que la Real Sociedad ha contactado con el Barcelona para conocer la situación de José Arnaiz (Talavera, 1995), extremo habilidoso y con desborde que la temporada pasada militó en el filial y que llegó a disputar cinco partidos con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde.

Gipuzkoa: Un fin de semana bajo la lluvia. Las tormentas han vuelto a Gipuzkoa, y para quedarse al menos hasta el domingo. Por esta razón el aviso amarillo por fuertes lluvias en Euskadi estará activado al menos hasta la medianoche del sábado. En las próximas horas se esperan precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de Euskadi. Además, hay riesgo de granizo y fuertes rachas de viento.

Sociedad: La singular decisión del TSJN ante los recursos tras la condena a 'La Manada'. Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) resolverán los recursos presentados por las cuatro acusaciones y las dos defensas a la sentencia condenatoria del caso de La Manada dictada por la Audiencia de Navarra. Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que pueden bastar tres magistrados para formar Sala, se ha acordado que sea el pleno, es decir los cinco magistrados que lo integran, quienes se ocupen de la resolución de los recursos de este polémico y mediático caso. Mientras, José Ángel Prenda, uno de los cinco miembros de 'La Manada' ha criticado el cierre de su club de fans en Facebook.

Política: El Euskobarómetro y la reforma estatutaria. Los datos de la última oleada de primavera del Euskobarómetro muestran que los partidarios de una reforma estatutaria para ampliar el actual autogobierno no llegan a uno de cada tres vascos, ya que se queda en el 28%, mientras que los encuestados que se decantan por un escenario de ruptura con el Estado representan apenas un 9%. El grupo más mayoritario lo componen aquellas personas que se conformarían con que el Gobierno central completara las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika (un 36%), mientras que el 20% no pide cambios en el actual reparto de competencias. El 7% restante no tiene una opinión clara sobre sus preferencias.

Economía: Condenado a 12 años el presidente de Forum Filatélico. Han pasado 12 años desde que los aproximadamente 190.000 ciudadanos -unos 5.000 de ellos guipuzcoanos- que habían invertido en el negocio de los sellos de Forum Filatélico vieron cómo se esfumaban los ahorros depositados en esta compañía que crecía como la espuma. Ahora, la Audiencia Nacional ha condenado al presidente de la firma, Francisco Briones, junto a una veintena de directivos y auditores, con penas de cárcel que, en el caso del máximo responsable de la firma, alcanzan los 12 años, cuatro meses y 16 días, por los delitos de estafa agravada continuada en concurso con insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

Cultura: Las primeras películas de la Selección Oficial del Zinemaldia. El Festival de Cine de San Sebastián ha dado a conocer las primeras películas que formarán parte de la competición por la Concha de Oro en la próxima edición, y entre los siete títulos revelados figuran las nuevas obras de las directoras Claire Denis, Valeria Sarmiento y Naomi Kawase, quien ya compitió en San Sebastián en 2010 con 'Genpin'. También será la segunda vez para Valeria Sarmiento, aunque su debut en la Oficial del Zinemaldia se remonta a 1995, con 'Elle'. En la película de Claire Denis, 'High Life', destaca la presencia de Robert Pattinson y Juliette Binoche.

Deportes: Groenewegen se impone a Gaviria y Sagan en la séptima etapa del Tour. El holandés Dylan Groenewegen (Lotto NL) logró la victoria al esprint en la séptima etapa del Tour de Francia, este viernes en Chartres, por delante del colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step). El belga Greg Van Avermaet (BMC) conservó el maillot amarillo de líder después de esta etapa de transición, la más larga de esta edición del Tour con 231 kilómetros, en la que el pelotón se dio un respiro a pesar de las casi seis horas sobre el sillín para los corredores. Groenewegen, ganador de la etapa de los Campos Elíseos que puso fin al Tour-2017, superó a los dos velocistas que acapararon los triunfos desde la salida, Gaviria y el campeón del mundo eslovaco Peter Sagan.

Mundo: La imputación de EE UU a doce agentes de inteligencia rusos. Un grupo de 12 agentes rusos de inteligencia fueron inculpados este viernes por el pirateo informático de correos electrónicos del partido Demócrata en 2016, anunció el Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein. La denuncia fue elaborada por el Fiscal Especial Robert Mueller, quien conduce una investigación sobre la alegada injerencia de Rusia en la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. El anuncio de estas inculpaciones se conoció a pocos días de la reunión que el presidente Donald Trump mantendrá con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, el próximo lunes.