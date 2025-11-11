Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El viento sur obliga a activar el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales y mañana por rachas de 90 km/h

Al menos hasta el jueves el ambiente será soleado y las temperaturas irán en ascenso

A. I.

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:17

El viento sur se convertirá a partir de hoy en el principal fenómeno meteorológico en Gipuzkoa. Por de pronto, ha obligado a activar el aviso ... amarillo por riesgo de incendios forestales tanto en el interior como en el litoral. Mañana seguirá esta alerta, a la que se unirá por fuertes rachas que pueden llegar a los 90 km/h en zonas expuestas y a los 80 km/ en las no expuestas. Por lo demás, el ambiente soleado durante casi toda la jornada de hoy. Las temperaturas seguirán otro día más en ascenso, con máximas rondando o superando los 21 ºC en la costa y solo un grado menos en el resto del territorio.

