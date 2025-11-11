El viento sur obliga a activar el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales y mañana por rachas de 90 km/h

El viento sur se convertirá a partir de hoy en el principal fenómeno meteorológico en Gipuzkoa. Por de pronto, ha obligado a activar el aviso ... amarillo por riesgo de incendios forestales tanto en el interior como en el litoral. Mañana seguirá esta alerta, a la que se unirá por fuertes rachas que pueden llegar a los 90 km/h en zonas expuestas y a los 80 km/ en las no expuestas. Por lo demás, el ambiente soleado durante casi toda la jornada de hoy. Las temperaturas seguirán otro día más en ascenso, con máximas rondando o superando los 21 ºC en la costa y solo un grado menos en el resto del territorio.

La predicción de Euskalmet para mañana indica que el viento del sur-sureste soplará con intensidad. Se espera una jornada muy parecida a la de hoy, con ambiente soleado en general y con momentos en los que las nubes altas dejarán algo más blanquecino el cielo. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, unos tres grados más que este lunes, al igual que las mínimas. Estas últimas han oscilado esta pasada madrugada entre los 11ºC en San Sebastián y los 12ºC en Arrasate.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El jueves seguirá el viento sur intenso y aumentará algo la nubosidad. No se esperan grandes cambios en las temperaturas. En cambio, en el cielo aparecerán más nubes, de tipo medio y alto en general.

El viernes empeorará el tiempo, con intervalos de nubes medias y altas. Estará ocasionalmente nuboso o cubierto en Gipuzkoa, sin descartar alguna precipitación débil durante las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas irán en descenso. El viento pasará a ser moderado del sur y sureste, tendiendo a flojo por la tarde.