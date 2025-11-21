Vídeo: de Zumarraga a Eibar, así ha cubierto la nieve el interior de Gipuzkoa
Los copos han llegado hasta casi el nivel del mar y todas las cimas han sufrido el azote del temporal, sobre todo en las carreteras
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:20
El temporal de frío, nieve y precipitaciones está barriendo Gipuzkoa desde últimas horas del jueves y lo que llevamos de mañana de este viernes. De Zumarraga a Tolosa, de Azpeitia a Eibar, la nieve ha llegado en buena medida cubriendo las cumbres y llegando incluso a caer cerca del nivel del mar.
DV te resume en vídeo al situación de algunas de la carreteras del territorio en estas primeras horas de viernes en pleno azote del temporal.