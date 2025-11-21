Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Buscan en las campas de Urbia a un pastor desparecido ayer en pleno temporal
Vídeo: de Zumarraga a Eibar, así ha cubierto la nieve el interior de Gipuzkoa

Los copos han llegado hasta casi el nivel del mar y todas las cimas han sufrido el azote del temporal, sobre todo en las carreteras

El Diario Vasco

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:20

El temporal de frío, nieve y precipitaciones está barriendo Gipuzkoa desde últimas horas del jueves y lo que llevamos de mañana de este viernes. De Zumarraga a Tolosa, de Azpeitia a Eibar, la nieve ha llegado en buena medida cubriendo las cumbres y llegando incluso a caer cerca del nivel del mar.

DV te resume en vídeo al situación de algunas de la carreteras del territorio en estas primeras horas de viernes en pleno azote del temporal.

