Los de la editorial resumen el libro como «más que un retrato, una radiografía magistral» en la que se explican los motivos del enfrentamiento entre ... millenials (los de 40) y boomers (los de 60 y más). A estos últimos les llaman también «séniors disfrutones» y a los jóvenes «la primera generación que va a vivir peor que sus padres». El ensayo se titula 'La vida cañón' pero yo titularé esto «la vida de cine», en honor a mi tío Isidoro (todo lo bueno era «de cine») y por la coincidencia de que estamos en pleno Festival.

Me confesaré boomer, no voy a engañar sobre mi edad y diré, lo primero, que claro que estamos viviendo mejor que nuestros padres… que venían de la postguerra.También daré unos datos, por ejemplo, que cuando tocaba pagar la renta o la hipoteca no salíamos los puentes y findes a una casa rural, a Londres o Lisboa; que sabemos cocinar, cocinamos y no llamamos a chicos en bici que nos trajeran alitas fritas; que podemos pasar sin desayunar aguacate; que no nos hemos pinchado todo lo inyectable en la cara y tenemos arrugas en la frente gracias a nuestra gran capacidad de expresión.

A las que no nos lavó la cabeza Robert Redford, nos conformamos con conseguir entrar en un bar de Lo viejo donde hay una cola perpetua de turistas (millenials por cierto) que han leído en internet «no te lo puedes perder». La boomer Carmen Machi dice que ese bar (hongos con yema, entre otras delicias) es parada obligatoria pero, claro, ella tendrá enchufe.