Una vida basada en la renovación Félix Garitano, con su libro en el Convento de Lasarte-Oria. / USOZ El párroco Félix Garitano presenta su libro '25 años de vida parroquial' | El texto analiza de forma crítica su etapa en la parroquia de San Vicente, y habla sin tapujos de la Iglesia que le gustaría llegar a conocer ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 julio 2018, 06:37

Cuando finaliza una etapa, antes de pasar página y empezar a escribir la siguiente, conviene detenerse y reflexionar. Analizar si las metas logradas se corresponden con los retos marcados en un inicio. Es lo que hace Félix Garitano cada vez que pone un punto y a parte. Lo hizo tras su estancia en Ordizia, en Roma, y al finalizar su periodo dedicado a la catequesis. Ahora, fruto de las más de dos décadas que dedicó a la parroquia de San Vicente de San Sebastián hasta 2015, nace su libro '25 años de vida parroquial' que presenta en la sala Ruiz Balerdi de Tabakalera hoy a las 19.00 horas.

Su espíritu crítico, que en ocasiones incomoda a un sector de la Iglesia pero también a aquellos feligreses más conservadores, es precisamente el que impera en este análisis del trabajo pastoral que ha liderado durante este cuarto de siglo.

Así, habla abiertamente de su paso por San Vicente pero también de los riesgos que corre la Iglesia a futuro, a menos -señala- que se vayan adoptando una serie de cambios que espera «con ilusión», pero que al mismo tiempo ve su consecución extremadamente dilatada en el tiempo.

'25 años de vida parroquial' Lugar Sala Ruiz Balerdi, de Tabakalera. Hora Hoy, a las 19.00 horas. Organizador Deusto Forum Gipuzkoa. Autor Félix Garitano Temática El que fuera párroco de San Vicente, en la Parte Vieja donostiarra, durante 25 años hace una lectura crítica de su trabajo pastoral.

Después de veinte años dedicados a la catequesis anhelaba la vida parroquial. «Soy pastor y quería eso», remarca. Esperaba que le destinaran a Intxaurrondo, Zumarraga o Lasarte para tratar con un público más juvenil y tener más margen para abordar «una experiencia de renovación». Pero le asignaron San Vicente, donde la avanzada edad de sus fieles hacía difícil ese cambio. No obstante, «la gente entendió» y se fue creando comunidad, explica poniendo especial énfasis en su empeño por «liberar la fe infantilizada, individualizada y llena de clichés, que no correspondían a Jesús».

Echa la vista atrás y la primera crítica la vierte sobre sí mismo. «No fui todo lo coherente que debía haber sido con lo que predicaba». También echó en falta un mayor compromiso social «en la pacificación y reconciliación de este pueblo, en lo que respecta a las personas migrantes o para condenar las situaciones que muchas personas vivieron durante la crisis».

En este sentido reconoce que se ha visto atado, limitado por la propia institución a la que pertenece, aunque también por sí mismo, por su «falta de fuerza». «Me hubiera gustado cambiar cosas, pero no puedes ir por libre», lamenta.

Tampoco esconde la tristeza que le proporciona «la indiferencia al acto religioso que estamos viviendo». Ya se lo advirtieron en Francia, según indica, pero no lo vio con sus propios ojos hasta el «cambio radical» que se produjo entre el año 1995 y el 2000. Con la entrada en el nuevo milenio, según expone, pasaron de ser niños con padres catequizados, a niños con progenitores ajenos al catolicismo.

Una mirada al futuro

Garitano mira al futuro con sinceridad. «Nos viene algo muy duro y serio y si queremos ser una Iglesia en una sociedad laicista, la institución tiene que cambiar de forma radical», advierte.

En el tercer apartado de su libro expone cómo considera que debería de ser la Iglesia para que la sociedad recuperara la ilusión por pertenecer a ella. «El pluralismo, la incorporación de la mujer, de las responsabilidades compartidas, la actualización del lenguaje, de las celebraciones...», enumera como algunas de las cuestiones a abordar.

«No nos podemos presentar en la sociedad actual con un acto religioso condicionado por el sexo»

«La indiferencia hacia la religión es grave, y la institución debe cambiar de forma radical»

«Me gustaría una Iglesia con ministerios abiertos a hombres, mujeres, laicos, con o sin celibato»

La Iglesia que algún día le gustaría ver es aquella en la que «haya nuevos ministerios abiertos a hombres, mujeres, laicos, con o sin celibato, con colectivos de base muy fuerte, pero va a ser muy lento».

Sobre el papel de la mujer, comparte el posicionamiento del Papa Francisco, quien «está planteando un diaconado para la mujer». «Dios no se hizo hombre, se hizo persona. ¿Por qué una mujer no va a presidir una comunidad o alcanzar ámbitos más fuertes de responsabilidad? No podemos presentarnos en la sociedad actual con una institución condicionada por el sexo, la sociedad no puede aceptarlo». Pero el cambio, insiste, debe surgir «de dentro», pese a que haga hincapié en que «todavía hay cardenales que dicen que aquel que defienda esa postura, estará fuera de la iglesia».

El párroco distingue así claramente entre quienes dentro de la Iglesia «intentamos buscar caminos nuevos» y quienes «creen que se deben recuperar tradiciones perdidas». Por eso, una vez más, anima a ser «valientes» porque el «gran problema está dentro de la propia institución», subraya. Así, manifiesta que cuando en política se quieren promover proyectos nuevos, se desarrollan con nuevos integrantes. «La media de los religiosos en Gipuzkoa es de 73 años, por lo que llevar a cabo esos proyectos de transformación radical es muy difícil».

De todas estas cuestiones hablará hoy Félix Garitano en la sala Ruiz Balerdi de Tabakalera, a partir de las siete de la tarde. Su afán, dice, no es la venta de ejemplares. En realidad, pretende regalar «este testamento pastoral» a las cientos de personas con las que se ha reunido durante sus 25 años al frente de San Vicente. «Es un regalo de un amigo», señala.