«Todas las familias deberían poder velar a sus muertos con el ataúd abierto»

«La tanatopraxia apenas se conoce en España. En el resto del mundo es una práctica muy extendida, la preparación de difuntos es completamente diferente. Aquí es todo lo contrario, incluso todavía se cierran tapas de ataúdes porque el cadáver está en malas condiciones y aquellas personas a las que se les encarga prepararlo no logran dejarlo como la familia espera». Quien habla es Víctor González, el único profesional en Euskadi que en la actualidad ejerce como embalsamador con el nivel 3, el máximo grado, de cualificación profesional. Trabaja en la funeraria que su familia regenta en Usurbil. «Ser mi propio jefe me ha permitido salirme de lo convencional, avanzar y aplicar nuevas prácticas», comenta.

- ¿Qué es la tanatopraxia moderna?

- Es un cúmulo de procesos que se siguen en el momento de la defunción de una persona. Incluye embalsamación, conservación, reconstrucción cadavérica, tanatoestética y por último administración y gestión. Pero concretamente, en lo que a la profesión se refiere estamos los tanatoprácticos y los embalsamadores. Hoy en día, en España la embalsamación y conservación solo se entiende para los traslados, tanto internacionales como para aquellos casos en los que deben pasar bastantes horas más de lo habitual antes de enterrarlos o incinerarlos.

- ¿Está comenzando a extenderse esa práctica a otros casos?

- Ahora se está dejando de ver como una simple embalsamación para contemplarla como una mejora estética brutal. Nuestras formas de trabajar son muy similares a la embalsamación o conservación, pero orientadas a la mejora estética. Sin utilizar maquillajes, recuperamos la coloración de la persona, no como cuando estaba en vida sino como antes de contraer la enfermedad, cuando estaba en toda su plenitud. Nunca cerramos una tapa. Somos capaces de recuperar el cuerpo de un difunto, por muy malas condiciones que esté por haber sufrido un infarto muy agudo, una enfermedad larga o un accidente, gracias a la reconstrucción y a la conservación estética. Son procesos que no resultan nada agresivos hacia el difunto. En muchos de esos procesos se utilizan masajes sobre la red venosa y unas pequeñas inyecciones químicas que solucionan la mayoría de los problemas que pueden dar los cuerpos. No taponamos a un difunto ni lo maquillamos. Vamos más allá.

- ¿Se requiere una formación especial?

- Sí. Yo tuve la suerte de recibirla en París. Mis profesores fueron los que se consideran los mejores en Europa, Michel Guenanten y Jean Monceau. En la capital francesa practiqué muchísimas embalsamaciones, conservaciones y reconstrucciones..

- Se trata de una de las profesiones más antiguas del mundo, pero poco frecuente en la actualidad.

- Durante años, aquí se olvidó el tema de las embalsamaciones a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde se suele decir que 'no es embalsamación es adecuar ese difunto lo mejor posible para toda su estancia'. Lo que sucede es que en España trabajamos para estancias cortas, de un máximo de 48 horas en un tanatorio. En Francia son hasta quince días y en EE UU una semana. Es decir, se toman el tiempo necesario para despedirlo y no hay otra manera de hacerlo si no es con un embalsamación correcta. Esta filosofía viene desde muy atrás. Por ejemplo en el antiguo Egipto se desecaban los cuerpos para que aguantasen por siglos. Ahora empezamos otra vez a darle importancia.

- ¿Cómo se decide alguien a dedicar su vida laboral a preparar cadáveres?

- En mi caso concreto se debe a que vengo del sector de la funeraria, de una familia de funerarios. Llevo muchos años en este negocio, pero quería darle una vuelta más a las preparaciones para dar un buen servicio a las familias y a todas aquellas funerarias que necesiten de nuestros servicios. Ahora trabajamos para la mayoría de empresas de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra. Generalmente ofertamos embalsamación y conservación y en ocasiones más puntuales conservación estética.

- Pero no me negará que su profesión es poco común.

- Todas las personas estamos enfocadas a hacer algo, a un trabajo que te satisface. En mi familia la muerte nunca ha sido un tabú. Con quince años, en el verano, iba a echar una mano. Siempre he sabido que quería ser funerario para ayudar a las familias en un momento muy difícil. Es reconfortante ser su guía y que solo tengan que pensar en estar juntos recordando a su ser querido. Después quise especializarme un poco.

- ¿En qué casos se recurre a esa conservación estética?

- Suelen ser situaciones más mediáticas, para personalidades. Cuerpos que se van a exponer en teatros, ayuntamientos...

- ¿Es cuando una familia pide que se retoque un cadáver para ser expuesto en un tanatorio?

- Eso es tanatoestética, que está enfocada a adecuar al difunto. Maquillarlo lo mejor posible para disimular ciertas cosas y taponamiento para que no haya ningún tipo de problema para que esté un máximo de 48 horas en la sala del velatorio. Nosotros vamos un poco más allá. Nuestra idea es que a la hora de presentar un difunto no haya que maquillarlo sino que sea lo más natural posible y que el tiempo que vaya a estar en el tanatorio lo haga en plenas condiciones. También se enfoca a los traslados internacionales y nacionales que se pasan de esas horas en las que la ley de sanidad mortuoria obliga a enterrar o a incinerar. Entre las 72 y 96 horas debe ir conservado o embalsamado. Si el traslado es internacional también es obligatorio que vaya embalsamado, lo mismo que si va a ser transportado en barco o en avión, aunque sea dentro del país.

- ¿A qué personalidades de las que habla ha tratado?

- Prefiero no decirlo por la privacidad de las familias y porque nos han contratado empresas externas. Se recurre a ese sistema porque van a estar expuestos en teatros o salones de plenos donde no hay frío.

- ¿Qué método sigue para conseguir los resultados de los que habla?

- Es un proceso químico en el que se introduce una preparación líquida para llegar al sistema celular de los difuntos y alterarlo. Después extraemos ese líquido con las impurezas. Mutamos las células para que vuelvan a estar en las condiciones óptimas de antes de contraer la enfermedad o de fallecer y que aguanten el tiempo suficiente para que se pueda velar dos días, un semana o veinte días.

- ¿Las familias se siente más reconfortadas?

- Las diferencias frente a otros sistemas son enormes. Que te digan lo bien que está, lo natural que está, es muy especial para un trabajador. Es fundamental que no tengan que ver ningún proceso incómodo cuando están velando a su ser querido, como que se decolore, se le haya maquillado demasiado y no se le reconozca o se note la degradación del cuerpo según van pasando las horas. No se puede imponer a una familia no ver el cadáver porque no se ha recuperado y preparado bien. Todas las familias deberían poder velar a sus muertos con el ataúd abierto.

- ¿Hay casos en los que no se pueda hacer?

- Es muy difícil que suceda cuando hablamos de muerte por enfermedad. Otra cosa es cuando son traumas como accidentes, pero entonces nos pasamos a la reconstrucción cadavérica que tiene un sobrecoste económico porque requiere mucho más tiempo. Por ejemplo, en esa situación se corrigen y eliminan las heridas de la cara, siempre a través del maquillaje. Empleamos ceras, pieles sintéticas, costuras intradérmicas para que no se vean los puntos y los hilos, por muy cerca que estén.

- ¿Y cuando se les ha hecho una autopsia?

- Da algo más de trabajo a la hora de presentarlo, pero el resultado tiene que ser igual de bueno. En el día a día, los casos más complejos para un profesional son aquellas personas que vienen después de haber padecido una enfermedad larga y muy agresivas hacia el cuerpo, los infartados agudos y los que han sufrido una enfermedad hepática porque tienen ictericia y llega con un intenso color amarillo. Pero a pesar de todo, se corrigen por completo sin maquillaje.

- ¿Le suelen pedir que el fallecido aparezca más guapo de lo que era en vida?

- No, generalmente las familias están a otra cosa y no suelen pedir nada. Algunos quieren que pintemos los labios a una mujer de un color determinado porque siempre los llevaba así. Nos dan indicaciones y fotografías para peinar el cabello tal y como lo llevaba en vida, pero nuestro objetivo es que lo vean lo más natural posible, como cuando iban a su casa a comer y se encontraban, por ejemplo, a su padre o su madre sin preparar.

- ¿Cuál es el caso que más le ha costado?

- Fue en Francia. Se trató de un proceso largo y duro. Tuvimos que hacer una reconstrucción porque la persona había fallecido traumáticamente, posiblemente por un accidente. Su hija vivía fuera y no le había visto en mucho tiempo y quería despedirse. Nos pasamos 16 horas de reconstrucción, con un resultado espectacular y la hija dio las gracias por el trabajo hecho.

- Nos sigue dando pudor hablar de la muerte.

- A poca gente le gusta hablar de la muerte, más que nada porque siempre se relaciona con la pérdida, con un momento doloroso, uno de los más complicados.