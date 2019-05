Una semana en la costa con todo incluido, por 210 euros

Los hoteleros advierten de que muchos establecimientos cerrarán si el Gobierno no cede

Los viajes del Imserso, con las suculentas ofertas que aprovechan miles de pensionistas cada año, podrían verse afectados la siguiente temporada que arrancará en octubre. El conflicto abierto que mantiene la patronal hotelera con el Gobierno español por las nuevas condiciones del contrato de licitación para las cuatro próximas temporadas tiene, por el momento, paralizado el programa.

El pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó los pliegos del nuevo concurso y estos no fueron bien recibidos por el sector turístico, especialmente por los hoteleros. A principios de mayo la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Cehat, presentó un recurso contra la propuesta del Gobierno, ya que entiende que va en contra de sus intereses. El problema es principalmente económico. Juan Molas, presidente de Cehat, señala que para que el Imserso sea rentable para los hoteles el precio por persona y día debería situarse en los 25 euros, y no en los 22,5 que marca el nuevo pliego.

Desde Cehat consideran asimismo que los pliegos no recogen la realidad del sector, como las inversiones en reformas o las revisiones salariales realizadas, y aseguran que muchos hoteles podrían cerrar si el Gobierno no cede. No obstante, Molas ha asegurado que ni se han planteado la posibilidad de que no haya viajes la temporada que viene, y reconoce que el Gobierno ha mostrado «buena voluntad» para negociar, y que se reunirán con la ministra de Turismo en los próximos días.