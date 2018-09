Viaje al basurero del fondo del mar La tripulación prepara el barco museo Mater para su travesía de recogida de residuos. / M. PEREZ Voluntarios enrolados en el Mater limpiaron de residuos la bahía de Pasaia | El proyecto, de la mano de la Sociedad Española de Ornitología, busca concienciar sobre el uso excesivo de plástico y el daño ecológico generado MIKEL PÉREZ Domingo, 23 septiembre 2018, 11:15

El ser humano genera un camión de basura al minuto en plásticos. Entre 8 y 10 millones de toneladas de este material maleable, de las cuales el 70% acaban posadas en los fondos oceánicos. Estos son algunos de los datos que ofreció ayer Izaskun Suberbiola en su charla previa a la actividad de recogida de residuos abierta al público que organizó el museo Mater en Pasaia, en conjunto con la Sociedad Española de Ornitología, dentro del proyecto 'Libera'. El objetivo de esta iniciativa, también conocida como 'ekofish' -pesca de basura marina- es que los ciudadanos «estén bien informados». «Ya no vale con reciclar, hay que reflexionar a la hora de consumir elementos con plásticos, porque si no, en el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces», advierte Suberbiola. Los organizadores del proyecto urgen a tomar respuestas, por el peligro que supone tanto para las especies marinas como para el ser humano, afirmaron. «Si seguimos por este camino puede que nuestros hijos ya no tengan hijos, si en 20 o 30 años no hemos cambiado la situación, los humanos desapareceremos», vaticinó.

El barco museo Mater lleva más de tres años dando a conocer las bondades del equilibrio en la vida marina. Un equilibrio que se encuentra completamente roto. Por ello, surge el programa 'Libera', «un programa promovido por SEO/Birdlife y que básicamente lo que pretende es concienciar a la ciudadanía eliminando la basura del medio natural, lo que nosotros llamamos 'basuraleza'», explican desde la entidad.

Alrededor de una quincena de personas de todas las edades se presentaron voluntarias para realizar este viaje de recolección por la bahía. Cada cual tenía sus propios motivos. «Nosotras somos un grupo de amigas que venimos de Donostia, estamos aquí porque una de nuestras familiares está involucrada en el proyecto y me lo comentó, así que he convencido a las amigas para venir», comentaba una de las jóvenes asistentes, mientras que otra de ellas confesaba ser consciente de que «esto es el remedio a algo que no se debería de llegar. Al final las buenas prácticas del día a día son las que importan». Otra cuadrilla de amigas, esta vez de mayor edad, había decidido acercarse gracias al grupo de Facebook que administran entre unas 50 mujeres, y en el que anuncian multitud de planes e iniciativas. «Venimos desde Irun y de Hendaia», contaban entre carcajadas mientras señalaban a su amiga de Iparralde. «Yo cuando vine al Festival Marítimo estuve visitando el Mater y entonces le de di al 'me gusta' en su página de Facebook, donde anuncian sus actividades, y cuando vi esta iniciativa, no dudé en ponerla en el muro de nuestro grupo, y ya ves, nos hemos apuntado unas cuantas», añadían. Andrés, uno de los pocos hombres que se sumó a la iniciativa, quiso también alertar de que «aunque dejáramos de echar plásticos ahora mismo, los que ya yacen en los fondos marinos seguirían resultando ser un desastre natural».

Todos los miembros del grupo escucharon las instrucciones de Izaskun Suberbiola con el objetivo de prepararse en grupos para la colecta, clasificación y caracterización de los de residuos encontrados en la franja del litoral de Ulia-Jaizkibel. Tras los primeros ensayos con las redes, el Mater zarpó y se alejó hacia aguas que alcanzaban los 200 metros de profundidad, para luego acercarse de nuevo a la costa. El sol y el calor hicieron que los participantes sudaran la gota gorda para alcanzar con las redes las decenas de trozos de plástico que iban encontrando en su camino. Tras una travesía de más de tres horas, regresaron a puerto con una cantidad considerable de residuos.

Llegada del Wagenborg

Mientras la tripulación del Mater desembarcaba en el puerto de San Pedro, bajo la mirada de paseantes, el enorme carguero Egbert Wagenborg realizaba su entrada en la bahía de pasaia dejando boquiabiertos a los presentes. El carguero, de origen neerlandés y construido en 2017, tiene cerca de 150 metros de largo y 16 de ancho y destaca por su peso muerto de 14200 toneladas. Dado su tamaño, será fácil reconocerlo estos días para aquellos que visiten la zona.