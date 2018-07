Verano al sol, pero siempre protegidos Miembros de AECC informan a los paseante en Orio. / LUSA El 67% de las personas que se han acercado a la unidad móvil de AECC este verano no se había hecho nunca una prueba de lunares PAULA SOROETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 julio 2018, 06:48

Es verano, y cuando el tiempo acompaña, las playas y piscinas del territorio se llenan hasta la bandera. Pero cuando el calor aprieta, la exposición al sol pone en riesgo la piel. Si no se protege de los rayos UV como realmente se merece, es posible sufrir graves afecciones. La de mayor riesgo, el cáncer de piel. Después de tantas campañas, en cierto modo la ciudadanía es consciente del peligro que entrañan los baños de sol sin adoptar las debidas medidas protección. Aún y todo, todavía son muchos los que no toman precauciones.

Con el fin de resolver las dudas de los guipuzcoanos y visitantes y de informar de los riesgos que conlleva no proteger la piel, la AECC Gipuzkoa (Asociación Española contra el Cáncer) ha desplegado desde el pasado 18 de junio hasta el próximo lunes una campaña de prevención contra el cáncer de piel por las playas y puntos más visitados del territorio. Para ello, una unidad móvil de la citada asociación ha visitado cada día un rincón de Gipuzkoa. Lo hace con personal especializado, que durante el año se ha formado con dermatólogos y farmacéuticos y a los que puede dirigirse cualquier persona en busca de información.

Esta semana se han desplazado a la playa de Orio, donde atendieron un elevado número de consultas. Una de ellas fue la de Cándido Sánchez, un pamplonés de 55 años, que se mostró muy contento con el hecho de que se lleven a cabo estas iniciativas. «Me parece muy bien para que la gente sea consciente de lo peligroso que puede ser el sol. Todo lo que te explican te da qué pensar. Es el lugar ideal para ofrecer esta información», dijo.

En la unidad móvil se realiza un pequeño estudio de la piel de cada persona para así poder medir la melanina de cada individuo, que indica cuánto tiempo aguanta la piel protegida al sol de forma natural.

Esta iniciativa de AECC Gipuzkoa es un proyecto que se lleva realizando desde hace varios años y que cada verano incorpora nuevos elementos. Este año se ha incidido en la prevención infantil, ya que de niños es cuando las personas comienzan a forjar sus hábitos de vida. «Somos conscientes de que estos hábitos empiezan a edades tempranas. Por eso, acordamos con diferentes colonias de niños y niñas que vinieran a estar con nosotros. Mediante juegos y ginkanas intentamos que sean responsables de su piel», afirma Maider Sierra, responsable del área de prevención de la asociación, quien también destaca que el problema no es que la gente no esté informada, sino que «nuestras costumbres hacen que no protejamos la piel».

Una encuesta realizada por la organización a las personas que se han acercado a hacerse la prueba revela que el 67% no se había hecho nunca una revisión de lunares, cifra que indica lo poco interiorizado que sigue estando el problema.

Por eso, además de permanecer durante la jornada en cada playa, esta asociación emite cada día dos o tres mensajes por megafonía en euskera y castellano en todas los arenales, sobre la importancia que tiene utilizar gafas y gorros y ponerse crema después de cada baño. Mensajes que, sin duda, consiguen una mayor efectividad si se lanzan a pie de playa.