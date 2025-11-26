Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vecina de Gipuzkoa ofrece una recompensa a quien encuentre un recuerdo de su perra: «Tiene un gran valor sentimental para mí»

La joven pide ayuda para recuperar el arnés perdido la tarde del domingo 23 de noviembre en el aparcamiento del campo de Rugby de Lasarte

M. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:46

Una vecina de Gipuzkoa ofrece una recompensa a quien encuentre un recuerdo de su perra. Se trata de Sonia, una joven que pide ayuda para recuperar el arnés perdido la tarde del domingo 23 de noviembre en el aparcamiento del campo de Rugby de Lasarte.

«Tiene un gran valor sentimental para mí», ha escrito Sonia en una publicación en redes sociales junto a una fotografía del arnés para perros de color morado con negro, que perdió al lado del campo de rugby del parque Atsobakar, en Lasarte. «Aparqué allí durante dos horas, de las 18.30 a las 20.30 horas. El arnés debió caerse antes de cerrar la puerta trasera y no lo vi», lamenta.

Una imagen del arnés perdido.

«Pregunté en el parque a paseantes de perros si lo habían visto, pero nadie sabía nada. Un chico muy majo se ofreció a ayudarme junto a su mujer y ellos están preguntando en bares y a conocidos de Lasarte. En los servicios municipales no lo han entregado, tampoco en los de San Sebastián ni en la recepción del campo ni del polideportivo», explica la joven sobre este objeto que era de su perra Ika, que lamentablemente falleció de cáncer.

«El arnés era de mi princesa Ika, que falleció de cáncer y es un recuerdo de mi pequeña, a la que quería mucho. Su muerte fue muy difícil de superar para mí», admite esta joven guipuzcoana amante de los animales.

Una recompensa de 50 euros a quien devuelva el arnés

De hecho, «la perra que tengo actualmente usa el mismo arnés, precisamente por la simbología que tiene para mí. Es un arnés especial hecho con la tela de nuestros propios cinturones de seguridad, de color morado y para un perro de tamaño medio», describe Sonia.

«Hasta ahora nadie sabe nada, a pesar de que se está compartiendo la publicación en varios grupos de Facebook y de la recompensa», recalca sobre una recompensa de 50 euros que ofrece a quien encuentre este preciado objeto.

«Estaría muy agradecida con la persona que lo tenga y me lo devuelva, y por supuesto, le daría los 50 euros a cambio, y hasta un café si hace falta», relata la joven a este periódico y pide que «si tenéis contactos en Lasarte o sois de allí, por favor compartáis la noticia también a otras personas, por si quien lo recogió estuviera de visita», quien lo encuentre puede ponerse en contacto a través de el perfil de Facebook de Sonia o por Messenger.

