El 46% de los vascos inscritos en Etxebide que viven de alquiler libre reciben ayudas La mayoría de estos hogares son perceptores de la RGI y de la prestación complementaria de vivienda

Patricia Rodríguez Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

A pesar del tirón en la construcción de nueva vivienda protegida en Euskadi, a día de hoy el parque de VPO no alcanza para cubrir la alta demanda de una población que ve en esta modalidad la única vía asequible para emanciparse. La otra alternativa, el mercado libre, cuenta con los precios más caros del Estado, por lo que cada vez más hogares dependen de prestaciones públicas para poder pagar la renta de un piso de alquiler libre. De hecho, el 46,5% de las unidades convivenciales inscritas en el registro de Etxebide desde 2023 y que viven en una vivienda de alquiler libre recibe actualmente algún tipo de ayuda o prestación económica para afrontar el pago de la renta. Si se analiza por territorios históricos, este porcentaje alcanza al 47,5% de los inscritos en Bizkaia y Álava y baja algo en Gipuzkoa, hasta el 43,8%.

Así se recoge en la información del Observatorio Vasco de la Vivienda incluida en una respuesta parlamentaria del consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Quecasi la mitad de las personas inscritas en Etxebide que viven emancipadas en un alquiler libre necesite ayudas públicas para poder mantener su vivienda refleja la dificultad creciente para acceder a una vivienda asequible sin 'tirar' de apoyos públicos. Asimismo, tal y como señala el documento, «la extensión y cobertura de las diversas tipologías de ayudas y prestaciones para el pago del alquiler entre las personas inscritas en Etxebide que se encuentran emancipadas resulta tradicionalmente elevada, situación que se confirma también en las nuevas inscripciones registradas desde 2023», que alcanzan las 10.490 unidades convivenciales.

Entre las prestaciones con mayor cobertura, destaca la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) junto con la Prestación Complementaria de Vivienda, gestionada hasta el momento a través de Lanbide, y que benefician a cuatro de cada diez de estos hogares. Esta ayuda se destina a los colectivos de población con menos recursos.

A estas ayudas se suma la Prestación Económica de Vivienda que reciben el 7,8% de estos hogares;otro 11,1% es beneficiario de Ayudas de Emergencia Social (AES) gestionadas por los servicios sociales municipales y un 5,5% recibe subvenciones para el alquiler a cargo de su ayuntamiento correspondiente.

Asimismo, la respuesta oficial aportada por el Departamento de Vivienda señala que las ayudas destinadas a la emancipación de los jóvenes «también presentan un significativo nivel de extensión». Así, un 8,3% son jóvenes beneficiarios del programa Gaztelagun y un 2,5%, del programa Emantzipa.

Un 8,3% son beneficiarios del programa Gaztelagun y un 2,5% del programa Emantzipa

En esta tesitura, los datos del Departamento apuntan a un incremento futuro en la demanda de estas prestaciones: el 52% de las unidades de convivencia que actualmente no cuentan con ayudas admiten que la solicitará en adelante, según la encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Vivienda, por lo que «es probable que, en los próximos años, se incremente significativamente el acceso a estas ayudas».

Dificultades

Esta tendencia pone de manifiesto la creciente dificultad para emanciparse o seguir pagando la renta sin apoyo económico público, en un contexto en el que la oferta de vivienda sigue siendo insuficiente y el precio del alquiler está disparado, a la espera de que los topes en las zonas tensionadas empiecen a surtir efecto.

Según los últimos datos actualizados y aportados por Vivienda, en Etxebide hay en estos momentos apuntadas 81.377 personas a la espera de una Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler. En Gipuzkoa alcanzan las 21.382, lo que evidencia que no hay VPO para todos, a pesar de que el año 2024 se cerró en Euskadi con un «notable avance en la actividad edificatoria», sobre todo por el tirón del último trimestre del año que permitió doblar las cifras de los tres trimestres anteriores, lo que provocó un aumento del 12,4% en el inicio de vivienda nueva. Este incremento conllevó que se iniciaran 5.428 nuevas viviendas en todo el País Vasco, 2.005 de ellas protegidas (el 37%). Aunque el reparto entre los tres territorios históricos de VPO no fue homogéneo: el principal despegue se produjo en Álava, con el inicio de 917 pisos el año pasado; le siguió Bizkaia, con 603 viviendas empezadas; mientras que Gipuzkoa se quedó a la cola con 485 VPO.

Actualmente, 81.377 personas están apuntadas en Etxebide a la espera de una VPO de alquiler

Temas

Etxebide

Vivienda