Comenta Compartir

Se van a acabar las tonterías. Bueno, todas a la vez no. Hemos acumulado tanto despropósito que no daríamos abasto. Pero ha llegado el momento ... de desterrar latiguillos ridículos, gestos absurdos y demagogias baratas. Es el momento de las vacas flacas y está claro que los humanoides solo aprendemos a palos. Por las buenas no hay nada que hacer. Decían los clásicos «los hados te conducen a tu destino, de la mano o de los pelos». Tú eliges. Destino, sino, 'fatum' o hados es lo mismo. Los 'Hados' son el masculino de las hadas. Machismo puro y duro. Ya ves que la 'polis' griega no era tan políticamente correcta como nos han vendido.

Lo curioso es que ahora los poderes fácticos no se molestan en doblar el lenguaje y no dicen 'contagiados/as', 'ingresados/as' 'ni fallecidos/as'. Una de dos: o estamos involucionando o tenemos otras prioridades. O será que el lenguaje inclusivo es para tiempos de vacas gordas. Pero me alegro de que no nos machaquen con estupideces. Estamos a lo que estamos con música de fondo de 'Resistiré', que lo escucho a todas horas y también te digo que me carga mucho. En cuanto a Torra agradeciendo que vengan los militares a Cataluña, me da vueltas la cabeza como a la niña del exorcista. Es un mundo de locos, tío. Por eso me he creado un nuevo canal de youtube 'begoña ameztoy punto cero'. Compártelo. Vas a desconectar. Cuento tonterías, pero las justas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión