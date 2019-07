Vacaciones perfectas: 'El ama de casa y su marido' Blog | A partir de los 50 CECILIA CASADO Viernes, 26 julio 2019, 08:48

La verdad es que a mí me da lo mismo la playa o la montaña con tal de que se marchen todos y me dejen en paz. Sí, sola me las apañaría muy bien una semanita. En casa, yo sola, sí, de verdad que no es broma. Nada de cruceros con una amiga ni escapadas a un spa de moda. Ni hablar. En casita es donde mejor se está. Pero sola. Leer más: