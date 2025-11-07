Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia

Una vaca muerta tras ser atropellada por un vehículo y otra abatida a tiros por agentes de la Ertzaintza es el balance de un accidente ... ocurrido esta pasada madrugada en la variante de Donostia. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el conductor del turismo implicado en el siniestro ha tenido que ser trasladado a un hospital con heridos leves.

El suceso ha tenido lugar hacia las 05.40 horas en la GI-20 en la zona de Aritzeta. Las dos vacas se han escapado de un caserío cercano y han invadido la carretera. El conductor de un vehículo que circulaba en ese momento por esa vía, en sentido Bilbao, no ha podido esquivar a una de las reses y la ha arrollado. El animal ha muerto tras el impacto. En el lugar se han personado agentes de la Ertzaintza y han abatido a tiros al animal que ha resultado ileso, al considerar que suponía un riesgo para los automovilistas

El accidente ha obligado a cerrar uno de los carriles y se han producido retenciones. Se da la circunstancia de que cuando los vehículos se encontraban detenidos han colisionado dos turismos y una persona ha resultado herida leve.