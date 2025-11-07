Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona de la GI-20 en la que se ha producido el atropello mortal. Google Maps

Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia

Las dos reses se habían escapado de un caserío y han provocado un accidente en el que un conductor ha tenido que ser trasladado a un hospital

A. I.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

Una vaca muerta tras ser atropellada por un vehículo y otra abatida a tiros por agentes de la Ertzaintza es el balance de un accidente ... ocurrido esta pasada madrugada en la variante de Donostia. Según ha informado el Departamento de Seguridad, el conductor del turismo implicado en el siniestro ha tenido que ser trasladado a un hospital con heridos leves.

