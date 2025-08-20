«Urtero baserri bat bisitatzen dugu»
Ondramuño. ·Tradizio moduan, Kataluniako hainbat familiek Idiazabal aukeratu dute euren oporretan gaztaz gozatzeko
Naroa Izagirre
Idiazabal
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 00:16
Baserri atarian sartzean, lehenengo usainak bertan tradizioa bizi dela adierazten du. Izan ere, belaunaldiz belaunaldi transmititu den jakinduriaz egindako gazta ezagutzeko aukera izan dute Francesc eta Silviak gaurkoan. Cerbia de Ter herritik dator bikotea. «Urtero egin beharreko ekintza betetzera» etorri dira. «Pasa den urtean Idiazabalgo beste baserri batera hurbildu ginen, han egindako gaztak dastatzera. Aurrekoan ere berdin, baserria aldatuz. Jada tradizio bihurtu da guretzak herri honetako etxeetara hurbiltzea eta aurten Ondramuñora etortzea erabaki dugu», adierazi du gizonak.
Mendi eremura egindako bisita hau «familiako txikiak bultzatuta» egin dutela dio amak. «Nire alabak eskubaloian jolasten du. Jada badira bi urte Hondarribian ospatzen den txapelketa batean parte hartzen duela. Beraz, larunbatetik hemendik gabiltza bueltaka, Euskadiko herri txikiak ezagutzen. Idiazabal bikotearen jaiegunen bigarren geldialdia da. «Geratzen zaikigun egunak Euskadi barnealdeko ingurua ezagutzen emango ditugu, ondo jan eta edanez betiere», gehitzen du bikoteak.
Gaztak duen «zapore gogorra» da, bestalde, Isaac eta Angelari gehien gustatzen zaiena. Kataluniatik bisitan etorriak dira, kasu honetan Torroella de Montgritik. Alabaina, Gironaldeko bikotea ez da bakarrik etorri, izan ere «Silvia eta Francesc-ekin gatoz. Badira bi urte ezagutu eta lagunak egin ginela gure alaben partiduak tarteko. Nire txikiak ere talde berean hartzen baitu parte», dio emakumeak.
Bisitak iraun duen ordubetean etxeko lau esneki dastatzeko aukera izan dute hainbat familiek, txakolina gehigarri bezala hartuta. Lau katalanek «hirugarrena dugu gustukoena, gazta keztatua hain zuzen ere, zapore berezia baitu», zehaztu dute, «nahiz eta txakolinak zapore gogor hori baretzen duen».
Bi familiek diotenez, esnekia dastatzerakoan, Katalunia eta Euskal Herriaren artean ezberdintasun puntu bat nabari da «gure lurraldean produktu hauek beste era batera jaten baitira. Gironan gaztei likoreak botatzen dizkiote, zapore berezia har dezaten. Hemen ordea, gaztaren sorkuntza garbiagoa dela nabari da, aratzagoa», adierazi du Angelak bereizgarri positibotzat. Hala ere, xehetasun txikiak alde batera utzita, gaztaz gozatzeko bat egin dute laurek. «Zapore berriak mustatzeko gogoa genuen, batez ere sorkuntza prozesuari buruz gehiago jakiteko. Harrigarria da tenperatura aldaketak gaztan zenbat eragiten duen», zioten laurek harrituta.
Belar eta artaldeen artean, hainbat familia Ondramuño baserriaren sarreran itxaroten egon dira, goizeko 11:00ak jota bisita irrikaz hasteko prest. «Hamar urte daramatzagu astero ekintza hau burutzen. Kataluniako bikote askok bisitatzen gaituzte», dio Olatz Aranburuk, baserriko arduradunetako batek. Bisitan zehar, kontuan hartzeko bi irizpide aipatu ditu: «Gaztaren zaporea bezain garrantzitsua da itxura produktuak saltzeko orduan», azpimarratu nahi izan du.
