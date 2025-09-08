URA impone en seis años 1,67 millones en multas por 660 afecciones a ríos La Agencia Vasca del Agua ha abierto 775 expedientes sancionadores desde 2019, de los que cuatro están en los juzgados

Alba Cárcamo Lunes, 8 de septiembre 2025, 06:57

La Agencia Vasca del Agua, URA, ha iniciado 775 expedientes sancionadores desde 2019 por afecciones a los ríos. La mayoría de esas investigaciones, 660, se han cerrado con sanciones económicas que suman 1,67 millones de euros, aunque hay medio centenar de expedientes en los que se ha emplazado a reponer el entorno fluvial a su estadio anterior, otros tantos en una fase previa de tramitación ya que son recientes, y cuatro que se han puesto en conocimiento de instancias judiciales por poder suponer un delito. Los datos los ha remitido al Parlamento Vasco el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, a petición del PP. Según la documentación, la mayoría de las investigaciones abiertas corresponden a la ejecución de obras o en instalaciones en los cauces sin autorización.

Los expedientes relacionados con vertidos irregulares, bien sea porque no estaban permitidos o porque se ha superado el límite de lo que se podía evacuar, ascienden a 334. Otros 36 se iniciaron por aprovechamientos de agua ilegales o por encima de lo permitido. En cuanto a las multas, apenas una veintena superan los 10.000 euros. La más alta, de 55.000, corresponde a una resolución de abril de 2022 y se debe a «vertidos no autorizados o incumplimiento de autorización» en «la cuenca del río Carranza».

Se trata, en cualquier caso, de un expediente abierto contra el Ayuntamiento de la localidad encartada, que carece de depuradora, porque la Agencia Vasca del Agua estimaba que no estaba cumpliendo con las especificaciones de la autorización de vertidos y que se estaba generando un «daño al dominio público» que debía ser reparado.

No es la única multa vinculada a esta cuenca que se encuentra entre las más elevadas. El anexo de expedientes facilitado por el consejero recoge otra, también por vertidos, fechada el 28 de noviembre de 2024 y que asciende a 38.000 euros. También son muy superiores a la media –2.533 euros– las de otros incumplimientos por vertidos en el Zadorra, una sanción de marzo de 2021 por 42.000 euros y otra del pasado enero por 45.000.

Los cuatro procesos suspendidos por la apertura de la vía judicial corresponden a vertidos no autorizados o incumplimientos del permiso en Gipuzkoa y Álava. Los dos primeros expedientes están fechados el 30 de mayo de 2022 y son por sendas incidencias en la cuenca del río Deba, en los que se ha abierto la vía penal. También está judicializado un proceso abierto en febrero de 2024 en el Zadorra y otro del pasado febrero en el Oria.