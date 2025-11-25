Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos biólogos de Ekolur y URA examinan el Oria en Aginaga, en la prospección hecha el pasado enero. DE LA HERA

URA confirma que el Oria es el único río vasco donde se reproduce la almeja asiática

La Agencia Vasca del Agua, que hará un control periódico de la especie invasora en toda Euskadi, ha hallado ejemplares en un tramo de 3 kilómetros, varios en fase juvenil

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El río Oria es el único entorno de agua dulce de Euskadi en el que se ha confirmado la presencia de almeja asiática. En ... concreto, la existencia de 'Corbicula fluminea' ha sido constatada en cuatro puntos repartidos en un tramo de unos tres kilómetros a la altura de Aginaga. Es la misma zona en la que, el pasado enero, dos pescadores de la zona detectaron varios ejemplares, tal como informó este periódico. Así lo ratifica ahora el estudio elaborado en octubre por la Agencia Vasca del Agua (URA), que, por el contrario, no ha localizado rastro de esta especie invasora en ninguna de las prospecciones efectuadas en otros diecinueve embalses y cursos fluviales de los tres territorios históricos vascos. En el caso de Gipuzkoa, en las cuencas de Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Urola y Deba, así como los embalses de Ibiur, en Tolosa, y Arriaran en, Beasain.

