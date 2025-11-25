URA confirma que el Oria es el único río vasco donde se reproduce la almeja asiática

El río Oria es el único entorno de agua dulce de Euskadi en el que se ha confirmado la presencia de almeja asiática. En ... concreto, la existencia de 'Corbicula fluminea' ha sido constatada en cuatro puntos repartidos en un tramo de unos tres kilómetros a la altura de Aginaga. Es la misma zona en la que, el pasado enero, dos pescadores de la zona detectaron varios ejemplares, tal como informó este periódico. Así lo ratifica ahora el estudio elaborado en octubre por la Agencia Vasca del Agua (URA), que, por el contrario, no ha localizado rastro de esta especie invasora en ninguna de las prospecciones efectuadas en otros diecinueve embalses y cursos fluviales de los tres territorios históricos vascos. En el caso de Gipuzkoa, en las cuencas de Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Urola y Deba, así como los embalses de Ibiur, en Tolosa, y Arriaran en, Beasain.

En su informe 'Búsqueda y estudio de poblaciones de almeja asiática en la Comunidad Autónoma del País Vasco', URA desglosa un total de 32 estaciones de muestreo, 13 de ellas en aguas del Oria. De estas, «se confirmó la presencia de la especie en cuatro puntos en los que ya se tenía constancia previamente». Los técnicos detallan que en uno de estos lugares «únicamente» se encontraron «valvas de individuos muertos», y en otros tres «se encontraron individuos adultos vivos, con un tamaño medio de 10,5 x 9,44 x 6,79 milímetros».

En agua dulce

En el lugar donde se hallaron más ejemplares vivos, se encontraron también varios individuos juveniles, lo cual «es muy relevante porque confirma la existencia de reclutamiento larvario», es decir, «una población reproductora». El dato es significativo, habida cuenta que se trata de una especie hermafrodita «con una tasa de reproducción extremadamente alta», lo que le permite una rápida colonización de hábitats.

El análisis de URA hace hincapié en «el impacto del gradiente de salinidad» sobre la supervivencia de esta especie de agua dulce, ya que todos los ejemplares localizados se encontraban «en zonas de transición intermareal y, por tanto, influenciados en cierta medida por el efecto de la marea en términos de cota, pero no de la salinidad».

El informe fue adjuntado ayer en una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, a una solicitud de información de la parlamentaria 'popular' Ana Morales. En la misma, anuncia que «a partir de ahora» URA «realizará muestreos para el seguimiento de la especie en toda la CAV», como añadido a los que viene realizando para controlar el mejillón cebra.