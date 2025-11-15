Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
JOSÉ MARI LÓPEZ

La UNED de Bergara arranca el curso de su 50 aniversario

DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara celebró este viernesla inauguración del curso académico 2025/26 con una ceremonia en el salón ... de plenos del Ayuntamiento de la localidad, donde se entregaron diplomas a 85 egresados. Con más de 1.400 estudiantes matriculados, el centro se consolida como un referente en educación semipresencial en Gipuzkoa. Durante el acto, se destacó su amplia oferta académica, que incluye más de 30 grados, 75 másteres y programas de formación continua, diseñados para adaptarse a estudiantes con perfiles diversos como trabajadores o desempleados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  3. 3 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  8. 8 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UNED de Bergara arranca el curso de su 50 aniversario

La UNED de Bergara arranca el curso de su 50 aniversario