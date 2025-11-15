La UNED de Bergara arranca el curso de su 50 aniversario
DV
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara celebró este viernesla inauguración del curso académico 2025/26 con una ceremonia en el salón ... de plenos del Ayuntamiento de la localidad, donde se entregaron diplomas a 85 egresados. Con más de 1.400 estudiantes matriculados, el centro se consolida como un referente en educación semipresencial en Gipuzkoa. Durante el acto, se destacó su amplia oferta académica, que incluye más de 30 grados, 75 másteres y programas de formación continua, diseñados para adaptarse a estudiantes con perfiles diversos como trabajadores o desempleados.
El modelo flexible y accesible de la UNED-Bergara permite a los estudiantes diseñar su plan de estudios a medida, combinando la modalidad online con tutorías presenciales en Bergara. Además, la universidad mantiene precios públicos, becas y la opción de estudiar sin necesidad de cumplir con una nota de corte en los grados. En 2026, la universidad celebrará su 50 aniversario, un hito que resalta su compromiso con ofrecer una educación universitaria de calidad y accesible para todos.
