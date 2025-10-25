El último fin de semana de octubre será gris y estará pasado por agua

El mes de octubre de este 2025 ha destacado por la presencia, mayor de lo habitual, del sol. El otoño ha llegado esta vez de ... la mano de temperaturas cálidas y cielos más despejados de lo normal para esta época del año. No obstante, parece que esta tendencia cesará este último fin de semana de octubre. Los cielos soleados darán paso a las nubes que encapotarán gran parte del territorio hoy y mañana. Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), el tiempo «se volverá más inestable, con abundante nubosidad y descenso de las temperaturas máximas».

Hoy

Costa La nubosidad marcará el día, con posibles lluvias a primera hora de la tarde.

Interior El cielo se mantendrá cubierto de nubes y los chubascos serán más probables.

Mañana

Costa El día será lluvioso y nuboso. Ligero descenso de las temperaturas.

Interior Se espera un día gris y con altas probabilidades de chubascos. Máximas por debajo de los 15 grados.

Lunes

Costa Claros por la tarde, pero predominarán la nubosidad y las lluvias.

Interior Misma tónica que el fin de semana aunque se esperan menos chubascos.

La nubosidad será más notoria hoy, pero el descenso de los termómetros no será tan pronunciado. De hecho, Euskalmet prevé que las máximas se sitúen en valores similares a los que se marcaron ayer tanto en costa como en el interior. Las horas centrales del día vendrán acompañadas de posibles claros en el litoral aunque el tiempo se volverá a torcer a primera hora de la tarde, cuando se esperan las primeras lluvias que serán de carácter más ocasional en el interior. La parte final del día de hoy podría tener algunos chubascos y se espera que también llueva en algunos puntos por la noche.

Los chubascos seguirán presentes durante la madrugada y se prolongarán mañana a primera hora, sobre todo en el litoral guipuzcoano. La lluvia también hará acto de presencia en el interior y la amenaza de precipitaciones se mantendrá durante todo el día. Por la tarde, las nubes y los chubascos irán alternando para completar un fin de semana gris en Gipuzkoa. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso de las máximas en la costa, hasta los 16 grados, mientras que en el interior bajarán de los 15º.

Lluvia la próxima semana

Según las previsiones meteorológicas, la semana que viene arrancará de la misma manera. Las nubes y la lluvia seguirán predominando en el territorio. Es probable que a primera hora de la tarde se creen algunos claros en el cielo, pero la tónica habitual seguirá estando marcada por la nubosidad y las precipitaciones, con mayor presencia en el litoral. Las máximas volverán a subir ligeramente tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa.