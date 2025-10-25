Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estrada

El último fin de semana de octubre será gris y estará pasado por agua

El tiempo se volverá más inestable, las nubes predominarán y las máximas bajarán de los 15 grados en la zona interior del territorio

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El mes de octubre de este 2025 ha destacado por la presencia, mayor de lo habitual, del sol. El otoño ha llegado esta vez de ... la mano de temperaturas cálidas y cielos más despejados de lo normal para esta época del año. No obstante, parece que esta tendencia cesará este último fin de semana de octubre. Los cielos soleados darán paso a las nubes que encapotarán gran parte del territorio hoy y mañana. Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), el tiempo «se volverá más inestable, con abundante nubosidad y descenso de las temperaturas máximas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El último fin de semana de octubre será gris y estará pasado por agua

El último fin de semana de octubre será gris y estará pasado por agua