La última semana de noviembre arrancará con precipitaciones y temperaturas en descenso

Los termómetros oscilarán hoy entre los 15ºC en la costa y los 13ºC en el interior, y podrá llover de forma débil de por la noche

A. I.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:59

La masa de aire del Ártico ha abandonado Gipuzkoa pero en sus cimas más altas todavía es visible el manto blanco dejado por la madrugadora ... nevada de esta semana. Las temperaturas continuarán al alza hoy, gracias a los vientos de componente sur, y ya se podrán alcanzar valores de 15 °C cerca de la costa del territorio, mientras que en el interior rondarán los 13 ºC. Esta pasada madrugada ha sido mucho menos gélida que en los últimos días. En algunas localidades se ha llegado incluso a unas mínimas de 11ºC, pero en otras han oscilado entre los 3,6ºC en Berastegi y los 4,7ºC en Zegama. Podrá llover de forma débil de por la noche, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante, pero con tiempo seco en general. La última semana de noviembre estará marcada por las precipitaciones y una bajada de los termómetros. A partir del jueves podría cambiar el tiempo, con un mejoría que se reflejaría en cielos con nubes y claros, sin lluvia y un ligero aumento de las temperaturas.

