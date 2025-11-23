La última semana de noviembre arrancará con precipitaciones y temperaturas en descenso Los termómetros oscilarán hoy entre los 15ºC en la costa y los 13ºC en el interior, y podrá llover de forma débil de por la noche

A. I. Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

La masa de aire del Ártico ha abandonado Gipuzkoa pero en sus cimas más altas todavía es visible el manto blanco dejado por la madrugadora ... nevada de esta semana. Las temperaturas continuarán al alza hoy, gracias a los vientos de componente sur, y ya se podrán alcanzar valores de 15 °C cerca de la costa del territorio, mientras que en el interior rondarán los 13 ºC. Esta pasada madrugada ha sido mucho menos gélida que en los últimos días. En algunas localidades se ha llegado incluso a unas mínimas de 11ºC, pero en otras han oscilado entre los 3,6ºC en Berastegi y los 4,7ºC en Zegama. Podrá llover de forma débil de por la noche, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante, pero con tiempo seco en general. La última semana de noviembre estará marcada por las precipitaciones y una bajada de los termómetros. A partir del jueves podría cambiar el tiempo, con un mejoría que se reflejaría en cielos con nubes y claros, sin lluvia y un ligero aumento de las temperaturas.

La previsión de Euskalmet para mañana señala que seguirá lloviendo como consecuencia de la influencia de una borrasca atlántica. Al comienzo de forma débil e intermitente, arreciando a partir de mediodía y por momentos persistente. El cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada. Los vientos del suroeste soplarán intensos durante la mañana, mientras que durante la segunda mitad del día lo harán del noroeste, con golpes más intensos en la zona costera. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, mientras que las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. La cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1.200-1.400 metros. Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días El martes se espera una jornada de tiempo desapacible, con lluvia y viento intenso. Los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. La lluvia también alcanzará las regiones del sur, aunque aquí no será tan abundante. A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con unas temperaturas claramente a la baja, tanto las máximas como las mínimas. En Gipuzkoa no se pasará de los 11ºC. La cota de nieve rondará los 1.200 metros y por la tarde podría bajar a 1.000 metros.

