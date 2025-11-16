Última jornada de viento sur, que da paso a una semana de lluvias y caída de temperaturas

Este domingo va a ser el último día de temperaturas agradables en Gipuzkoa propiciadas por el viento sur. El ambiente primaveral dejará paso a partir ... de mañana a un tiempo más acorde a noviembre, con descenso de temperaturas y lluvia.

La agencia vasca de meteorología, Euskalmet, augura para hoy una mezcla de nubes y claros, en una jornada que será seca en general, aunque por momentos podrían formarse nubes más densas que lleguen a dejar algún chubasco débil y puntual. Seguirá predominando el viento sur, que dejará máximas de 20º.

La situación será bien distinta a partir de mañana. Ya a primera hora el viento se fijará del noroeste y las nubes irán ganando terreno hasta cubrir el cielo. Lloverá, comenzando en el litoral desde primera hora y los chubascos se irán extendiendo hacia el resto del territorio conforme avance el lunes. Las máximas caerán por debajo de los 15º. Será el preludio de una semana otoñal con más lluvia y temperaturas en descenso hasta llegar a los 0º de mínima y 6º de máxima el viernes en Beasain y los 2º-10º en Donostia.