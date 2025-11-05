Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obras de remodelación de la estación de Irun para acoger el TAV. ARIZMENDI

La UE urge a que la conexión de la 'Y' vasca con París esté operativa a más tardar en 2040

El comisario europeo de Transportes realizará una visita a la muga «pronto» para agilizar con los ministros español y francés el «cuello de botella transfronterizo» que supone la falta de conexión del TAV con Francia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:15

Bruselas quiere agilizar la conexión en alta velocidad entre Portugal, España y Francia y, para ello, se ha fijado el reto de que el TAV ... pueda conectar Lisboa, Madrid y París a más tardar para 2040, lo que debería acelerar los ritmos previstos con Francia para la conexión con la 'Y' vasca, que se iban a 2042 como pronto. De hecho, el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha anunciado este miércoles que «pronto» visitará la muga con Francia junto a los ministros del ramo español y francés para evitar que se forme «un cuello de botella transfronterizo».

