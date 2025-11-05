La UE urge a que la conexión de la 'Y' vasca con París esté operativa a más tardar en 2040

Bruselas quiere agilizar la conexión en alta velocidad entre Portugal, España y Francia y, para ello, se ha fijado el reto de que el TAV ... pueda conectar Lisboa, Madrid y París a más tardar para 2040, lo que debería acelerar los ritmos previstos con Francia para la conexión con la 'Y' vasca, que se iban a 2042 como pronto. De hecho, el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha anunciado este miércoles que «pronto» visitará la muga con Francia junto a los ministros del ramo español y francés para evitar que se forme «un cuello de botella transfronterizo».

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una serie de recomendaciones a los gobiernos para agilizar el desarrollo de las conexiones por ferrocarril de alta velocidad entre todas capitales de la Unión a más tardar en 2040 y asegurar así, por ejemplo, que el trayecto entre Lisboa y París, pasando por Madrid y por Euskadi, se pueda realizar en apenas 9 horas.

Bruselas, que presenta para ello un «plan de acción» sin presupuesto específico por el momento ni detalles de las medidas, adelanta que para alcanzar esta meta será necesario fijar «plazos vinculantes» a más tardar en 2027 para «eliminar los cuellos de botella transfronterizos» e identificar las opciones de alta velocidad «cuando sean económicamente viables».

«La conexión Madrid-Lisboa será una realidad en los próximos años», ha asegurado el comisario de Transportes, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas, en referencia al acuerdo alcanzado la pasada semana entre los gobiernos portugués y español, bajo el paraguas de Bruselas, para que se pueda viajar entre las dos capitales de la península ibérica en un máximo de cinco horas en 2030 y que la alta velocidad permita ya en 2034 hacerlo en tres horas.

Con todo, el comisario ha avisado de que para que se cumplan las metas para este proyecto y otros de la alta velocidad en la Unión Europea es necesario que salga adelante la propuesta del próximo presupuesto europeo como la ha diseñado el Ejecutivo comunitario.

En la misma intervención, Tzitzikostas también se ha referido a los esfuerzos de su departamento para desbloquear el «cuello de botella» en la frontera entre España y Francia, países con los que ha dicho mantener frecuentes contactos de manera franca. Ha adelantado que planea visitar «pronto» la frontera acompañado por los ministros de Transportes de ambos países.

La conexión por alta velocidad entre España y Francia por el corredor Atlántico ya está prevista en la red prioritaria de la Unión Europea que fija como plazo para cumplir este proyecto el horizonte de 2030. Sin embargo, el Gobierno de Emmanuel Macron optó en 2023 por aplazar las inversiones en las conexiones transfronterizas para priorizar las interiores, lo que apunta a un retraso en esta conexión hasta al menos 2042. Los nuevos planes de la UE podrían obligar al Gobierno francés a adelantar sus previsiones.

Llamamiento del lehendakari

El lehendakari, Imanol Pradales, se refirió este martes a la conexión de la 'Y' vasca con Francia en la firma de un memorando de colaboración con Iparralde. Expresó la necesidad de acelerar la conexión de la alta velocidad desde Irun hasta París para que Euskadi no se convierta en una isla.

«Es muy importante para nosotros esa conexión en alta velocidad con el resto del Estado (la conexión Burgos-Vitoria) y con Francia. Sabemos que Francia tiene problemas financieros y desconocemos qué va a pasar con algunos proyectos, pero ahí la Comisión Europea tiene algo que decir ya que en su momento señaló que esa conexión es esencial», reivindicó el lehendakari.

Pradales avanzó que ha solicitado un reunión a tres bandas con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, y el ministro de Transportes francés para explorar la situación. «Necesitamos una solución desde el nudo de Irun. Es importante para el desarrollo de Euskadi», subrayó el lehendakari.