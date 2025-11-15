Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txaro Tomasena. A. Sistiaga

Txaro Tomasena: «El deporte me está sacando chispas a nivel físico y mental»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:09

El estrecho de Gibraltar tiene miles de historias tristes, pero no es el caso de la de Txaro Tomasena, que el año pasado se convirtió ... en la mujer de mayor edad en cruzar el espacio que separa Europa de África a nado con neopreno. Y lo ha hecho porque es una de esas personas que cree que «no se puede vivir al tran-tran, desarrollando el 20 % de tu capacidad». El reto de cruzar el estrecho «si no sacó mi 100 %, sacó el 95 %», explicó. Y todo esto comenzó con 65 años:«A partir de ahí empecé a hacer las cosas en serio», bromeó. Pero es que fue la recuperación tras un accidente la que le metió en el mundo de la natación que al final ha terminado con el cruce del estrecho que fue «un reto que hice con mi padre -fallecido junto a su madre en un accidente en 1981-. Me lo plantearon y pensé: 'Si me lo plantean es porque puedo hacerlo' y al llegar le dije a mi aita. He ganado la apuesta».

