El turismo sobre ruedas abre su escaparate

No hay horario, itinerario, ni tiempo de estancia que no sean los elegidos por el propio viajero. No hay necesidad de hacer reservas, ni riesgo de quedarse sin alojamiento. Uno viaja en su propia casa y hasta puede elegir las vistas: hoy mar, mañana montaña y pasado circuito urbano. Son las vacaciones más libres y aventureras que pueden hacerse en familia y existen múltiples posibilidades para adaptarlas a cada situación.

El turismo sobre ruedas abrió ayer su escaparate en Caravantur, la feria de caravaning, camper y furgonetas coorganizada por EL DIARIO VASCO y Ficoba e instalada hasta el domingo en el recinto ferial de Irun. Veinte expositores de venta y alquiler, que representan productos de cuarenta marcas diferentes, dedicadas a esta alternativa vacacional y de ocio, se han dado cita en la tercera edición de Caravantur.

Lugar Recinto ferial de Ficoba, en Irun. Fechas y horarios Hoy y mañana, de 10.00 a 20.00, con entrada gratuita. Parking El parking de Ficoba es gratuito. Existe la posibilidad de pernoctar con autocaravana o camper, previa inscripción en la web caravantur.ficoba.org Transporte público Hay una parada de Topo a 50 metros del recinto ferial. Zona de ocio infantil y food truck La feria cuenta con una zona de hinchables y goming para niños y un área de food truck.

Los visitantes de la feria podrán ver autocaravanas tipo capuchina, integrales y perfiladas; caravanas de distintas dimensiones, desde los 3,80 hasta los 7,50 metros de longitud; furgonetas de marcas como Mercedes, Volkswagen, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, Fiat, Toyota y Dacia, de diferentes tamaños y equipamientos; remolques-tienda; trabajos de firmas camperizadoras; empresas de alquiler de vehículos de recreo y accesorios de caravaning.

Las opciones son tan variadas como amplia es la horquilla de los precios. Solo en furgonetas, la feria ofrece desde un minicamper con cama, cajoncitos y hornillo, ideal para una escapada corta en pareja, hasta un vehículo de carga modificado y lujosamente equipado con aseo, ducha independiente, cama XL, saloncito, pequeño garaje para bicis y control domótico, con el que dan ganas de hacerse nómada. Entre 19.000 y 90.000 euros, hay toda una gama de furgonetas camperizadas.

«El caravaning es, en estos momentos, la oferta de ocio vacacional en contacto con la naturaleza más demandada. Teniendo en cuenta esta circunstancia, hemos ampliado Caravantur a tres días completos: viernes, sábado y domingo, de 10.00 a 20.00», explica Marcos Muñoz, responsable de organización de la feria. «Además, como recibimos a mucha gente de fuera, desde este año se puede pernoctar en el parking con autocaravana o camper, previa inscripción en nuestra web».

Como principales novedades de esta tercera edición de Caravantur, Marcos Muñoz destacaba «además de la variedad de vehículos, la presencia de remolques tienda y de caravanas pequeñitas, que ha demandado la gente en ediciones anteriores». La firma Mikel Caravaning de Iurreta, especializada en caravanas, exhibe desde grandes Fendt y Across y mínimas Bambino que llaman la atención por su color azul.

El mercado de los vehículos recreacionales está en auge, por lo que Caravantur 2019 muestra una mayor variedad de autocaravanas y furgonetas que en ediciones anteriores. Mercedes y Volkswagen son, en furgonetas, los principales referentes, «porque son las marcas que en su propio catálogo tienen productos camper, pero cada vez hay más marcas que se camperizan», añade Marcos Muñoz.

Ypocamp-Caravanas evasión, de Irun, ha llevado a la feria «las autocaravanas perfiladas e integrales de la marca Itineo más demandadas ahora mismo, así como campers de distintas marcas», comenta Unai García. «La venta de furgonetas está creciendo rápidamente, porque la gente las usa como vehículo para el día a día, además de para sus salidas de fin de semana o vacaciones».

Como distribuidores de Westfalia, Caravanas evasión tiene expuesta, entre otras furgonetas, una 'Kepler one', que da gusto verla. Es la clásica Volkswagen, pero en un modelo con techo elevable, cocina, frigorífico, armarios, dos camas, aseo y ducha, en la que pueden viajar hasta cuatro personas. La máxima equipación en el mínimo espacio.

Pero hay versiones más modestas y asequibles, como la Berlingo que expone Citroën Basque Motor. «Es un vehículo de segmento más pequeño, al que se coloca una cama, unos armaritos y una pequeña cocina», explica Juan lópez. La equipación la hace la empresa Ibilkom y hay dos packs de camperización diferentes. Es un vehículo que tiene mucha salida y que es ideal, tanto para utilizarlo en el día a día como para excursiones».

Autocaravanas Irun, empresa del alto de Arretxe, dedicada al alquiler, venta y reparación de autocaravanas, también ha llevado a la feria una gran variedad de vehículos de recreo. «Somos distribuidores de Dethleffs, Sunlight y Globecar, cuatro marcas alemanas», explica Manu Monreal. «Lo que más se demanda son las autocaravanas y las camper grandes con ducha y baño. No hay gran diferencia de precio entre unos vehículos y otros. Lo que varía es el equipamiento. Hay muchas opciones y cada cual tiene que buscar el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades».

En eso estaba la pareja formada por Eva y Jon, residentes en Hendaya, que acudieron ayer a la feria con su bebé. «Tenemos una furgoneta, pero como la familia ha crecido, queremos algo más grande», comenta Eva. «Dudamos entre autocaravana y furgoneta grande, con aseo incluido y estamos mirando para ver cuál sería la mejor opción».

José Ignacio, hondarribiarra recién jubilado curioseaba entre las furgonetas. «Estoy con ganas de comprarme una, pero no quiero decidirme hasta probar. He mirado precios de alquiler. Seguramente, haremos un viaje con una furgoneta alquilada y, si nos convence, nos decidiremos a comprar».

Durante la feria, se sorteará un vale de 600 euros para descontar en la compra o alquiler de los vehículos expuestos. Para los visitantes que acudan con niños, se ha instalado un área de ocio infantil, con hinchables y goming. También se ha habilitado un área de food truck para reponer fuerzas.