El turismo aporta a Gipuzkoa 300 millones más que hace tres años

La rueda del turismo gira y gira y no tiene visos de detenerse, al menos en Gipuzkoa. La entrada de viajeros se supera cada año, la oferta de alojamiento es cada vez más amplia y los servicios de los que disponen los turistas mejor orientados. Claro que el territorio no se ha convertido de la noche a la mañana en un destino prioritario para los miles de ciudadanos de todas partes del planeta que nos visitan anualmente, sino que ha ido generando su propio espacio durante décadas hasta asentar sus bases, afinar el tiro -aunque todavía queda- y consolidar el sector turístico como uno de los pilares de su economía.

Desde Adegi advierten que es preciso señalar que a pesar de que se utilice el concepto de 'sector turístico', en términos empresariales no existe, sino que está formado por el sector de la hostelería -que alberga alojamiento y restauración, y que sí consta en la estructura sectorial-, el comercio, transporte y otros recursos, que a través de una baremación muy compleja permite hacer un cálculo del peso de la actividad turística en su conjunto. De ahí la complejidad a la hora de obtener datos precisos, recuerda la asociación empresarial.

Dicho lo cual, si hubiera que explicar la relevancia del turismo para Gipuzkoa en números bastaría con el siguiente dato. En 2016 (últimos datos reales de los que se dispone), el gasto que hicieron los turistas en el territorio fue 300 millones de euros superior al registrado en 2013, cuando la cifra alcanzó los 1.800 millones de euros. Esto es, teniendo en cuenta que el ritmo anual de crecimiento se mantiene, actualmenteya rondaría los 2.000 millones de euros. La aportación guipuzcoana representa el 42% del total que se computó en Euskadi y que ascendió a los 4.300 millones. Bizkaia, por su parte, sacó una ligera ventaja al recibir el 44% del gasto turístico vasco (1.904 millones de euros) y, con cierta distancia, se sitúa Álava, que recibió 596 millones. Según los baremos con los que cuenta el sector para conocer a qué servicios dedican su dinero los turistas que nos visitan, se concluye que en 2016 se destinaron en Gipuzkoa 630 millones al alojamiento. Una cantidad similar fue a parar al sector de la restauración; el comercio guipuzcoano recibió de los turistas alrededor de 216 millones de euros; 180 se dedicaron al concepto transporte y unos 108 millones a recursos museísticos y otros servicios o actividades.

Los hoteles de Gipuzkoa contrataron en agosto a 1.879 personas, un 5% más que en 2017

Pero por si el dato del gasto no fuera lo suficientemente representativo, la aportación del turismo al PIB de Gipuzkoa lo deja meridianamente claro. Supone el 7,7% para el territorio y, a su vez, el 6,1% para Euskadi. Unas cifras -las guipuzcoanas- que no solo se siguen incrementando año tras año, sino que además alcanzan la cota más elevada desde, al menos, el año 2005.

Según el informe anual elaborado por Adegi, esto se produce debido a que entre otros motivos, el gasto que realiza el turista ha crecido en mayor medida (4,9%) que el del resto de la economía territorial (3,5%). Una afirmación avalada igualmente por los datos publicados recientemente por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, que matiza que dicha subida se encuentra «por encima de la media».

No obstante, no se puede obviar que Gipuzkoa no gozaría de esa próspera trayectoria si no fuera por el tirón donostiarra, donde la actividad ligada al turismo supone ya el 13% del PIB y se mantiene en primera posición como motor de la economía local, seguida de los servicios vinculados al comercio y el biosanitario (12% cada uno), y el educativo (11 %).

Más ofertas de empleo

La inauguración de nuevos establecimientos y servicios ha supuesto a su vez que el turismo haya abierto una ventana al mercado laboral o haya consolidado el negocio de miles de vascos. «Uno de los aspectos más positivos del sector turístico es el volumen de oportunidades laborales relacionadas con el mismo», subraya en un informe la empresa de recusos humanos Randstad.

Los hoteles de Gipuzkoa contrataron en agosto a 1.879 personas, un 5% más que en 2017 Eustat

De hecho, en los meses de junio, julio y agosto se contabilizaron en Euskadi 62.647 afiliaciones a la Seguridad Social vinculadas al sector turístico, según expone la empresa. Este dato, sin embargo, tiene una doble lectura. La positiva es que supone una mejora del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior y, a su vez, un 18% superior a la cifra registrada hace una década. En la otra cara de la moneda figura que pese a mantener esa tendencia ascendente, el País Vasco ha sido la tercera comunidad autónoma donde menos ha crecido la contratación en el sector a nivel estatal, solo por delante de Cataluña y Asturias.

La hostelería es, sin lugar a dudas, la actividad que «más contribuye» a la generación de empleo en Gipuzkoa, sobre todo el asalariado, que representa del orden del 84%. El peso de este sector, a este respecto, se encuentra «casi al mismo nivel que la construcción (6,2%) y que la Administración pública y Defensa (6,3%), y claramente por encima de las actividades sanitarias y la maquinaria», apunta el informe elaborado por Adegi.

Y es por ello que la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa lanzó a comienzos de verano una campaña de comunicación dirigida a los profesionales de sala y barra, con el objetivo de dignificar y reivindicar la profesionalización de un sector que, pese a ser una de las patas de la economía territorial, en ocasiones, no recibe el mismo reconocimiento que otros con los que se codea.

Entre las cualidades que más valoran las empresas ligadas a la actividad turística están los idiomas, que han pasado a ser una habilidad exigida y en muchos casos imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de turistas extranjeros que cada vez más visitan el territorio. Tanto es así que el 51% del gasto ya es producido por viajeros llegados de otros países.

Más hoteles

Si el foco del empleo se centra en la actividad hotelera, sólo durante el pasado mes de agosto se contabilizaron 1.879 personas empleadas en hoteles de Gipuzkoa. El dato es un 5,3% superior al del mismo mes del año anterior y representa a su vez el 42% de los puestos de trabajo de Euskadi en este tipo de alojamientos.

Claro que el aumento de la contratación en los hoteles se debe en buena medida a las inauguraciones que se han ido celebrando a lo largo del último año. El territorio guipuzcoano alberga ya el 49% de la oferta hotelera vasca con 283 establecimientos, seguido de Bizkaia con 220, y Álava con 73.

Se estima que solo en 2017 el gasto que hicieron los turistas para alojarse en los hoteles de Gipuzkoa rondó los 235 millones de euros, 142 de los cuales se recibieron en la capital. «El impacto económico del turismo es cada vez más alto y no porque haya muchos turistas, sino porque los que vienen son de un nivel socioeconómico alto», subraya el diputado de Turismo, Denis Itxaso.

El gasto turístico crece más que el resto de la economía territorial, un 4,5% y un 3,9%, respectivamente

La intención de la Diputación para afianzar el escenario actual es, entre otras cuestiones, apostar por el turismo inteligente. La herramienta que están empleando para ello es 'Hodeian', que «permite recopilar datos de consumo de tarjetas, teléfonos, detectores de presencia...», ejemplifica Itxaso.

Una vez que se cruza esa información, se afina el hábito de consumo de cada perfil de turista, de tal manera que un comerciante, por ejemplo, puede saber con mayor precisión el público al que va dirigido su producto, el horario que le resulta más rentable o de qué manera promocionarse en función de los gustos de quienes le visitan. «Esos datos son de gran valor para avanzar hacia un turismo cada vez más eficiente», subraya el diputado.

Iñigo Ansa | Fundador de 'Go Local', empresa de visitas guiada «La clave del futuro está en los donostiarras»

Iñigo Ansa, frente a su local en la plaza Sarriegi de Donostia. / Rivero

Entre las muchas anécdotas que cuenta a los turistas que guía por la ciudad está la de por qué se construyó en San Sebastián el voladizo de la playa de La Concha. «Dicen que se debió a que en los años 20, en verano, había tantos turistas que llegaban en tren que tuvieron que ensanchar el paseo de La Concha para que pudieran pasear. De hecho, los expertos dicen que el récord de viajeros se alcanzó en aquellos años», por lo que entiende que todavía la ciudad no ha llegado a su límite.

Chesko Salas | Propietario Ekeko «Estamos creando espacios para los locales»

Chesko Salas, en su local de la Zurriola. / José Mari López

Al pasear por la Zurriola seguramente no les resulté familiar el nombre de este establecimiento y el motivo es porque es un local compartido. Chesko Salas es peruano y llegó a Donostia hace unos años para estudiar en el Basque Culinary Center. Escogió las prácticas en la panadería de The Loaf. En dos años se convirtió en gerente y poco después le propuso al dueño del negocio compartir espacio y ofrecer al cliente comida de su tierra pero ligada con el pan: una sandwichería. Regresó a su país y volvió con muchas ideas para la carta y con un equipo de trabajo en el que confía a ciegas y que está a cargo de los fogones y la atención a los clientes.

Unai Aguayo | Recepcionista hotel Arrizul «¿'Dónde está la gente local?', me preguntan»

Unai Aguayo, junto a la recepción del hotel Arrizul de Donostia en la que trabaja. / Rivera

Ser resolutivo, despierto y dedicar una sonrisa siempre que se pueda. Son las tres cualidades básicas que Unai Aguayo entiende que debe tener un recepcionistas. Si uno se asoma al mostrador del hotel Arrizul de la calle Ronda de Donostia estará él. Con una sonrisa, claro. Hace poco más de un año que empezó a desempeñar dicha función en este alojamiento del barrio de Gros, aunque su vinculación con la actividad turística es cinco años anterior.