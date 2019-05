El TSJPV rechaza que exista otro fraude en comedores escolares El tribunal inadmite el recurso de Aibak, la empresa que denunció el cártel sancionado, por otro presunto pacto contra la competencia AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Martes, 28 mayo 2019, 07:34

No hay indicios de que se haya producido un segundo fraude en los comedores escolares. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado la decisión de la Autoridad Vasca de la Competencia de archivar una denuncia presentada por la empresa Aibak contra dos catering por otro presunto pacto para hacerse con varios lotes del concurso público licitado en 2015. En este caso, Competencia no apreció indicios de infracción y ahora el alto tribunal vasco, al que recurrió Aibak, ratifica dicha decisión.

La empresa denunciante es la misma que presentó la denuncia que derivó en la sanción millonaria contra ocho empresas por repartirse el mercado de los comedores escolares en Euskadi entre 2003 y 2015. Un expediente de la AVC que fue ratificado por la Justicia, y cuya investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas está a punto de concluir. Aibak, después de aquel caso, presentó en marzo de 2016 ante Competencia una segunda denuncia contra «Auzolagun, Cocina Central Magui y Gastronomía Cantábrica» por considerar que tenían un pacto previo por cinco lotes de la licitación de 2015. La AVC archivó el caso al no «apreciar indicios de la comisión de las infracciones» previstas en la Ley de Competencia. Y según informa el organismo que preside Alba Urresola, Aibak no recurrió aquella decisión. No obstante, un año después, en 2017, presentó otra denuncia «fundada en los mismos hechos» pero referida a otros lotes. También fue archivada.

Es la estimación del sobrecoste que generó en las arcas públicas el fraude sobre los comedores sancionados El Parlamento ultima su investigación.

Entonces, Aibak recurrió la decisión ante el TSJPV, que ahora inadmite el recurso, «da la razón a la AVC» y falla imponer las costas a la denunciante.